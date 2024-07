L'ambassade de France en Israël a célébré le 14 juillet

Chaque année depuis 1880, les Français célèbrent leur fête nationale le 14 juillet.

Cette année, dans un contexte marqué par la poursuite de la guerre à Gaza et les tensions sécuritaires à la frontière Nord, l’Ambassade de France en Israël et les Consulats généraux de France à Tel Aviv et Haïfa ont célébré le 14 juillet sous le sceau de la sobriété :

A Haïfa, vendredi 12 juillet, avec une réception offerte par le Consulat général de France à Haïfa dans les salons emblématiques du Colony Hotel, en présence de Frédéric Journès, Ambassadeur de France en Israël, Stéphane Toulet, Consul général de France à Haïfa, Yona Yahav, maire de Haïfa.

Ambassade de France

A Tel Aviv, dimanche 14 juillet où Frédéric Journès, Ambassadeur de France en Israël, a accueilli à sa Résidence de Jaffa une centaine de personnes parmi lesquelles plusieurs membres de la Knesset et autres officiels israéliens, la députée élue de la 8ème circonscription des Français de l’étranger Mme Caroline Yadan, des conseillers des Français de l’étranger.

La cérémonie officielle a été marquée par une minute de silence en hommage aux victimes des attaques terroristes du 7 octobre.

Ambassade de France en Israël

Dans son allocution, l’Ambassadeur de France en Israël Frédéric Journès a rappelé la solidité et la richesse des liens unissant la France à Israël: "Chers Françaises et Français d’Israël, je tiens à rendre hommage en ces temps difficiles à votre résilience et votre dynamisme. À votre volonté inébranlable de vivre, en tant que Français, ce choix fait de vous installer dans ce pays, conjurant l’ignominie du 7 octobre, la douleur de nos blessés, l’angoisse pour les otages et le deuil de nos 46 victimes assassinées. Votre engagement, celui de notre communauté dans la vie économique, sociale et culturelle d’Israël est essentiel. Et dans cette année hors norme, nous avons mobilisé toutes nos énergies pour veiller à ce que vous puissiez trouver en nous une confiance et une fraternité renforcées. Soyez certains que nous continuerons, quoi qu’il advienne, ce travail à votre service."