19 000 roquettes tirées sur Israël et 150 drones "ennemis" interceptés depuis le début de la guerre

Le système de défense aérienne de l'armée de l'air israélienne a intercepté plus de 150 drones à l'aide de systèmes terrestres, tels que le Dôme de fer, lors de la guerre en cours dans la bande de Gaza et des combats le long de la frontière libanaise, selon de nouvelles données publiées par l'armée.

De nombreux autres drones ont été abattus par des avions de chasse, selon Tsahal.

Les attaques de drones ont été menées en grande partie depuis le Liban. Plusieurs ont été lancés depuis Gaza, et de nombreux drones ont également été lancés par des groupes soutenus par l'Iran en Irak, en Syrie et au Yémen. Les attaques quasi-quotidiennes de drones chargés d'explosifs lancées par le Hezbollah depuis le Liban ont constitué l'un des plus grands défis de l'Aerial Defense Array pendant la guerre. Dans de nombreux cas, l'armée de l'air a eu du mal à détecter la menace à temps pour l'intercepter. Ces derniers mois, le groupe terroriste a de plus en plus utilisé des drones chargés d'explosifs, ainsi que des missiles guidés antichars et des barrages de roquettes. Les drones du Hezbollah ne sont pas toujours identifiés par Tsahal avant qu'il ne soit trop tard pour les intercepter. La topographie de la frontière libanaise, avec ses nombreuses crêtes et collines, peut constituer un défi pour les radars israéliens. Ceci, combiné aux trajectoires de vol souvent très courtes, fait qu'il est difficile pour Tsahal de réagir à temps à l'attaque lorsqu'elle détecte le drone.

19 000 roquettes tirées sur Israël depuis le début de la guerre

Par ailleurs, plus de 19 000 roquettes non guidées ont été lancées sur Israël depuis le début de la guerre en octobre. Les missiles ont été principalement tirées depuis la bande de Gaza, bien que la part des attaques à la roquette en provenance du Liban a augmenté régulièrement au cours des derniers mois. Des milliers de ces roquettes ont été interceptées par les défenses aériennes. Le décompte ne tient compte que des missiles qui ont pénétré sur le territoire israélien. Israël a déjà déclaré que des centaines de roquettes, voire plus, lancées depuis Gaza avaient raté leur cible et étaient tombées à l'intérieur de la bande de Gaza. Ce chiffre ne tient pas compte non plus des dizaines de missiles antichars guidés tirés à travers la frontière israélo-libanaise.