L'armée israélienne présente un plan d'enrôlement de 3000 ultra-orthodoxes

Alors que le risque d'une guerre "totale" croît en Israël et que de plus en plus d'Israéliens s'agacent de voir les plus religieux échapper à l'obligation militaire, l'armée vient de présenter son plan visant à recruter environ 3 000 jeunes hommes ultra-orthodoxes, a appris i24NEWS. Cette décision s'inscrit dans la lignée d'un arrêt de la Cour suprême ordonnant "une application immédiate" de son jugement.

Alors qu'en 1949, seuls 400 étudiants de yeshiva étaient exemptés du service militaire, leur nombre a explosé pour atteindre près de 63 000 en juin 2023. Pour inciter à l'enrôlement, la Cour suprême a suggéré une mesure radicale : suspendre le financement des étudiants refusant de servir. Parallèlement, Tsahal envisage d'allonger la durée du service militaire obligatoire pour les hommes de 32 à 36 mois.

Cependant, ces décisions ne font pas l'unanimité. Des manifestations ont éclaté dans les périphéries des quartiers orthodoxes, avec des milliers de personnes bloquant les routes pour protester contre ce qu'elles perçoivent comme une atteinte à leur mode de vie et à leurs valeurs religieuses.

Au-delà des considérations sociales et religieuses, ce texte, que Benjamin Netanyahou essaye d'éviter à tout prix, pourrait fragiliser la coalition gouvernementale actuelle, qui s'appuie en partie sur le soutien de partis ultra-orthodoxes.