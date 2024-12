L'armée israélienne réfute les accusations de "nettoyage ethnique" à Gaza

L'armée israélienne a vivement réagi ce lundi aux propos polémiques de l'ancien ministre de la Défense et ex-chef d'état-major Moshé Yaalon, qui a accusé le gouvernement israélien de pratiquer un "nettoyage ethnique" à Gaza par ses évacuations massives de populations.

Capture d'écran/ i24NEWS

Dans un communiqué, le porte-parole de Tsahal affirme que les forces armées "agissent conformément au droit international" et que les déplacements de populations sont uniquement "temporaires" et dictés par "des nécessités opérationnelles" visant à protéger les civils. Cette controverse intervient alors que plus d'un million de Palestiniens ont été déplacés dans la bande de Gaza depuis le début de l'offensive israélienne, suite aux massacres du Hamas le 7 octobre.