L'avion "Aile de Sion" indisponible pour Herzog : Netanyahou en route pour Washington ?

Une possible visite du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à Washington alimente les spéculations, après que le bureau du chef du gouvernement a informé la présidence que l’avion officiel des dirigeants israéliens, « Aile de Sion », pourrait ne pas être disponible pour le déplacement du président Isaac Herzog en Amérique latine. Selon cette communication, l’appareil « pourrait être mobilisé pour un déplacement planifié susceptible d’entrer en conflit avec celui du président ».

Conséquence directe : Isaac Herzog devrait effectuer son voyage au Panama et au Costa Rica à bord d’un avion affrété, et non à bord de l’appareil gouvernemental habituellement réservé aux plus hauts responsables israéliens. Il s’agira de la troisième fois récemment que le chef de l’État voyage sans recourir à cet avion, un fait inhabituel qui nourrit les interrogations.

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Cette situation intervient alors que des informations évoquent une possible rencontre prochaine entre Benjamin Netanyahou et le président américain Donald Trump. Une perspective qui s’inscrirait dans le contexte des discussions en cours avec le Liban, encore à un stade préliminaire, mais jugées porteuses d’un potentiel accord.

Toutefois, le bureau du Premier ministre a tempéré ces spéculations, affirmant qu’aucun déplacement à Washington n’était, à ce stade, formellement programmé. Des sources diplomatiques confirment également l’absence de préparatifs concrets pour une visite imminente.

En arrière-plan, les tensions persistantes avec le Hezbollah et les échanges indirects avec le Liban maintiennent une pression diplomatique constante. Donald Trump a récemment évoqué la possibilité d’une rencontre à Washington, conditionnée à des avancées dans les négociations.

Dans ce contexte incertain, l’indisponibilité de l’avion officiel apparaît comme un indice ambigu : simple contrainte logistique ou signe avant-coureur d’un déplacement stratégique ? Pour l’heure, aucune confirmation officielle ne vient trancher.