LIVEBLOG | Donald Trump menace de reprendre les frappes contre l’Iran "s’ils se comportent mal"
Le président dit examiner la nouvelle proposition iranienne pour mettre fin à la guerre, mais juge difficile d’imaginer qu’elle soit acceptable.
Tirs depuis le Liban vers le nord d'Israël :
L'armée israélienne indique que plusieurs projectiles ont été tirés depuis le Liban en direction du territoire israélien, après le déclenchement de sirènes dans la région d'Avivim.
L'armée de l'air israélienne a intercepté l'un des projectiles, tandis que les résultats concernant les autres tirs sont encore en cours d'évaluation.
Selon Tsahal, cet incident constitue une nouvelle violation des accords de cessez-le-feu accordés au Hezbollah.
Donald Trump annonce une réduction des effectifs des troupes américaines en Allemagne :
« Nous allons réduire considérablement les effectifs, bien au-delà des 5 000 postes », at-il déclaré aux journalistes, sans fournir de précisions supplémentaires.
Plus tôt, une porte-parole de l'OTAN avait indiqué que l'alliance cherchait à obtenir des éclaircissements auprès de Washington sur cette décision. Celle-ci est intervenue après des déclarations du chancelier allemand Friedrich Merz, qui a accusé l'Iran d'« humilier » l'administration Trump lors des négociations.
Washington n'exclut pas une reprise des frappes contre l'Iran :
Le président américain Donald Trump a indiqué que les États-Unis pourraient reprendre les frappes contre l'Iran, sans préciser dans quelles conditions une telle décision serait prise.
S'exprimant devant la presse à West Palm Beach, en Floride, il a laissé planer une incertitude sur les seuils pouvant conduire à une nouvelle action militaire.
Interrogé sur un éventuel déclenchement, le président américain est resté volontairement vague, renvoyant à l'attitude de Téhéran.
« S'ils se comportent mal, s'ils font quelque chose de mal, on verra bien », at-il déclaré.
L'Iran a transmis sa réponse en 14 points à la proposition américaine :
Selon l'agence Tasnim, l'Iran a transmis sa réponse à la proposition américaine via un intermédiaire pakistanais. Ce document, centré sur « la fin de la guerre », expose les conditions posées par Téhéran pour avancer vers un accord.
Parmi les principales exigences iraniennes figurent des garanties contre toute agression militaire, le retrait des forces américaines de la périphérie du pays, ainsi que la levée des sanctions.
Téhéran exige également la fin du blocus naval, la libération de ses avoirs gelés et le versement de réparations. Le plan prévoit en outre l'arrêt des combats sur l'ensemble des fronts, y compris au Liban, ainsi que la mise en place d'un nouveau mécanisme pour le détroit d'Ormuz. L'Iran indique désormais attendre une réponse officielle des États-Unis à ses propositions.