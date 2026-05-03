LIVEBLOG | Donald Trump menace de reprendre les frappes contre l’Iran "s’ils se comportent mal"

Tirs depuis le Liban vers le nord d'Israël :

L'armée israélienne indique que plusieurs projectiles ont été tirés depuis le Liban en direction du territoire israélien, après le déclenchement de sirènes dans la région d'Avivim.

L'armée de l'air israélienne a intercepté l'un des projectiles, tandis que les résultats concernant les autres tirs sont encore en cours d'évaluation.

Selon Tsahal, cet incident constitue une nouvelle violation des accords de cessez-le-feu accordés au Hezbollah.