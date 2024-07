Attaque du Hezbollah/ Mort de 11 enfants : les sirènes ont retenti à Majdal Shams, mais pendant une durée "trop courte" (Tsahal)

Dans une conférence de presse, le contre-amiral Daniel Hagari, porte-parole de Tsahal, a révélé l'ampleur tragique de l'attaque du Hezbollah sur Majdal Shams, dans le Golan. Onze enfants et adolescents, âgés de 10 à 20 ans, ont perdu la vie sur un terrain de football dans ce qui s'avère être l'un des incidents les plus meurtriers visant des civils depuis le début du conflit. "Nous partageons la douleur des familles et embrassons la communauté druze dans ce moment difficile," a déclaré Hagari.

Selon lui, le tir de roquette qui a entraîné la mort de 11 enfants est l'attaque la plus grave contre des civils depuis l'assaut du Hamas le 7 octobre. L'enquête préliminaire révèle qu'une seule roquette a frappé le terrain de football où se trouvaient les victimes. Malgré le déclenchement des sirènes d'alerte, le temps de réaction était tragiquement court, ne laissant aucune chance aux jeunes de se mettre à l'abri. Face aux dénégations du Hezbollah, Hagari a été catégorique : "Nos renseignements sont clairs, le Hezbollah est responsable du meurtre d'enfants innocents. Une fois de plus, la brutalité du Hezbollah en tant qu'organisation terroriste est exposée au grand jour." Cette attaque marque un tournant dans le conflit, avec Hagari promettant une réponse à la mesure de la gravité de l'incident. "Nous agirons en conséquence," a-t-il averti, laissant présager une escalade significative des hostilités.