L'état du système éducatif et ses défis : Résultats du rapport OCDE 2024

L'OCDE a publié aujourd'hui (mardi) les données du rapport "Regards sur l'éducation" (EAG) pour l'année 2024. Le rapport concerne les 38 pays membres de l'organisation, dont Israël.

Voici les principaux points du rapport 2024 :

Israël se classe premier en termes de dépenses éducatives en pourcentage du PIB. La croissance annuelle des dépenses entre 2015 et 2021 s'élève à 5,5% par an, contre une moyenne de 1,6% par an pour l'OCDE.

Israël est en tête en ce qui concerne la proportion de jeunes dans sa population : la part des 0-24 ans dans la population totale est la plus élevée de l'organisation (43,1% en Israël contre 29,7% en moyenne). Ce taux est plus de deux fois supérieur à celui du Japon, le dernier pays de l'organisation pour cet indicateur.

Eve Boccara

Les taux de scolarisation en Israël sont plus élevés pour les 3-5 ans et les moins de 3 ans : selon le rapport, en 2022, le taux de scolarisation des 3-5 ans dans les structures éducatives en Israël était de 98,1% et celui des 6-14 ans de 96,5%. Pour les moins de 3 ans, avant l'éducation obligatoire, le taux de scolarisation était de 56,5%, très élevé par rapport aux autres pays de l'OCDE.

Dans seulement quatre pays - Israël, le Danemark, la Norvège et la Corée - ce taux dépasse 50%. Il convient de noter à cet égard qu'aucun pays de l'OCDE n'a d'éducation obligatoire avant l'âge de 3 ans.

Par ailleurs, les directeurs d'établissements scolaires en Israël, à tous les niveaux d'âge, gagnent 50% à 57% de plus que les personnes ayant une éducation tertiaire (enseignement supérieur) dans l'économie israélienne. La grande majorité des directeurs d'école en Israël, à tous les niveaux d'enseignement, sont titulaires d'un master ou d'un doctorat (environ 99% au collège, environ 96% dans l'enseignement primaire et environ 80% au lycée).

Yonatan Sindel/Flash90

La situation difficile sur le marché du travail à laquelle sont confrontés les travailleurs sans qualification du deuxième cycle du secondaire se reflète dans les taux d'emploi des 25-34 ans. En Israël, 56% des 25-34 ans sans qualification du deuxième cycle du secondaire ont un emploi, contre 69% de ceux ayant une qualification du deuxième cycle du secondaire ou post-secondaire non tertiaire. Les moyennes correspondantes de l'OCDE sont respectivement de 61% et 79%.

De plus, les travailleurs sans qualification du deuxième cycle du secondaire risquent de gagner des salaires très bas dans la plupart des pays de l'OCDE. En Israël, 27% des 25-64 ans ayant un niveau d'éducation inférieur au deuxième cycle du secondaire gagnent la moitié du revenu médian ou moins, contre 21% des travailleurs ayant une qualification du deuxième cycle du secondaire ou post-secondaire non tertiaire et 13% des travailleurs ayant une qualification tertiaire. Dans l'ensemble de l'OCDE, les parts respectives sont de 28%, 17% et 10%.

Des marchés du travail solides et une participation accrue à l'éducation ont conduit à une baisse de la proportion des 18-24 ans qui ne sont ni en emploi, ni en éducation, ni en formation (NEET) dans la plupart des pays membres de l'OCDE. Dans l'ensemble de l'OCDE, le taux moyen de NEET est passé de 15,8% à 13,8% entre 2016 et 2023. En Israël, la part des NEET est passée de 17,4% à 16,8%.