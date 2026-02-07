L'ex-otage Nimrod Cohen envisage un retour dans l’armée israélienne

Ancien otage retenu près de deux ans dans la bande de Gaza, Nimrod Cohen a annoncé son intention de reprendre le service militaire au sein de Tsahal. Dans un entretien à paraître ce week-end sur la chaîne israélienne Channel 12, le jeune homme explique que ce retour à l’armée fait partie intégrante de son processus de reconstruction personnelle.

Soldat du corps blindé, Nimrod Cohen avait été enlevé le 7 octobre 2023 lors de l’attaque menée par le Hamas contre le sud d’Israël. Capturé à l’intérieur de son char, il avait vu le reste de son équipage être assassiné durant l’assaut. Il est resté détenu à Gaza pendant près de deux ans, avant d’être libéré en octobre 2025 dans le cadre d’un accord ayant conduit au cessez-le-feu actuellement en vigueur.

Dans cet entretien, Nimrod Cohen confie être engagé dans une démarche visant à occuper une nouvelle fonction au sein de l’armée. Selon lui, retrouver un cadre structuré, une routine et un objectif clair pourrait l’aider à se reconstruire après sa captivité. « Revenir à un environnement organisé et encadré peut m’aider à avancer », explique-t-il.

Il estime par ailleurs ne pas avoir accompli pleinement son service militaire avant son enlèvement. « Je n’ai servi qu’environ dix mois sur les trente-deux requis, dont seulement deux mois en activité opérationnelle », précise-t-il, ajoutant que le reste de son temps s’était limité à des entraînements et des exercices. « À mes yeux, je n’ai pas encore fait ce que je considère comme un service réellement significatif », affirme-t-il.