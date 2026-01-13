L'hiver de retour en Israël : pluies diluviennes dans tout le pays et neige sur le Mont Hermon

Une nouvelle vague hivernale s'est abattue dans la nuit de lundi à mardi sur l'ensemble d'Israël, apportant des précipitations abondantes et provoquant des inondations localisées. La localité de Majdal Shams a enregistré le record avec 60 millimètres de pluie, tandis que Jérusalem en recevait 41 millimètres, Haïfa 27 et Tel Aviv 22 millimètres. Le Mont Hermon s'est paré d'un manteau blanc de 15 centimètres de neige et ne rouvrira ses portes aux visiteurs que jeudi.

Les inondations survenues durant la nuit ont contraint les autorités à fermer la route 90 au sud d'Ein Gedi, ainsi que la route 463 au carrefour de Hador. La tempête devrait persister dans les deux jours à venir avant de s'éloigner en fin de semaine. Les météorologues prévoient un affaiblissement graduel des précipitations dès cet après-midi, avec des pluies localisées attendues mercredi, principalement dans le centre et le nord du pays.

Les rafales de vent qui ont balayé le territoire hier soir ont causé plusieurs incidents. À Rishon LeZion, le mur de l'ancien chai s'est effondré sur des véhicules garés rue Sokolov. "Heureusement, aucune catastrophe n'est survenue. Je me réjouis que les habitants soient disciplinés et ne se promènent pas dehors", a déclaré le maire Raz Kinstlich dans la nuit, qualifiant l'événement de "véritable miracle".

Plus tôt dans la soirée, une femme de 54 ans avait été légèrement blessée à la jambe par la chute d'une grosse branche d'arbre dans la ville. À Ramat Gan, un homme de 28 ans a été légèrement touché à la tête par la chute d'un arbre. Dans la zone commerciale de Glilot, une femme de 47 ans a subi une blessure légère à la tête causée par un objet emporté par le vent.

Le Magen David Adom a reçu quatre signalements d'arbres effondrés sur des véhicules dans les villes d'Or Yehuda, Petah Tikva, Tel Aviv et Ramat Gan, sans faire de victimes. À Nahariya, une partie d'un restaurant s'est également effondrée, là encore sans faire de blessés.