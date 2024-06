L'imam d'Al-Aqsa à Jérusalem inculpé par Israël pour "apologie du terrorisme"

Israël a inculpé pour apologie du terrorisme l'imam de la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem, cheikh Ekrima Sabri, accusé d'avoir fait l'éloge de terroristes palestiniens ayant tué des Israéliens, a rapporté l'AFP.

Ancien grand mufti de Jérusalem et dirigeant du Haut conseil islamique, cheikh Ekrima Sabri, 85 ans, a été inculpé mercredi après des déclarations soutenant un terroriste ayant tiré en octobre 2022 sur des gardes de la localité israélienne de Maalé Adoumim, en Judée-Samarie, tuant un soldat, d'après l'acte d'inculpation.

Celui-ci indique qu'il a également salué un terroriste qui a tué trois Israéliens et blessé six autres en avril 2022 à Tel-Aviv, avant d'être abattu par des gardes de sécurité. « Le bureau du procureur général a soumis au tribunal de première instance de Jérusalem un acte d'accusation contre (...) l'ancien mufti de la ville, après avoir incité au terrorisme et fait l'apologie des terroristes », a indiqué mercredi le ministère de la Justice dans un communiqué. Selon cette source, cheikh Sabri a effectué une visite à la famille d'un des assaillants et « salué et sympathisé avec des terroristes ».

De son côté, l'imam a nié ces accusations, affirmant qu'il avait seulement présenté ses condoléances aux familles.