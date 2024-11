"L'Iran tente d'établir un front oriental contre Israël", avertit le ministre de la Défense

Le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a effectué lundi une visite au Commandement central accompagné du général Avi Blut et d'autres hauts responsables militaires. À cette occasion, il a mis en garde contre les efforts continus de l'Iran pour établir un nouveau front contre Israël.

"Nous observons un effort iranien constant, institutionnalisé et organisé pour créer un front oriental contre Israël", a déclaré Katz. "Ils opèrent en Judée-Samarie, particulièrement dans les camps de réfugiés, avec financement, armement et soutien selon leurs méthodes habituelles." Face à cette menace, le ministre a annoncé l'accélération de la construction d'une barrière à la frontière jordanienne. "Nous ne pouvons pas perdre cette bataille contre l'établissement d'un front oriental. Nous devrons traiter le problème à la racine dans certaines zones pour empêcher que la Cisjordanie et les camps de réfugiés ne deviennent un modèle similaire à Gaza."

Concernant les résidents juifs de Judée-Samarie, Katz a affirmé qu'ils "méritent des éloges". Il a dénoncé ce qu'il considère comme "l'hypocrisie" des sanctions internationales contre les "violences des colons", qualifiant ces mesures de "honteuses". "Le leader iranien déclare explicitement : 'Nous avons réussi à armer Gaza et nous armerons la Cisjordanie'. Ce sont des paroles très claires contre lesquelles nous devons lutter ensemble", a-t-il souligné. "Si l'Iran est la tête de la pieuvre, nous avons déjà coupé certains de ses tentacules et porté des coups sévères aux autres - et nous continuerons." Le ministre a conclu en rappelant la mission principale du Commandement central : "Votre tâche est d'empêcher la formation de ce front, et nous agirons ensemble pour y parvenir."