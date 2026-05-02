"L’islam radical plutôt que la démocratie" : un journaliste israélien accuse Paris d’"inversion morale"

Dans une tribune publiée ce samedi dans le quotidien Maariv, le journaliste David Ben-Basat accuse la France d’Emmanuel Macron d’avoir « perdu son cap moral » face aux enjeux sécuritaires actuels. Un texte qui s’inscrit dans un climat de tensions croissantes entre certaines voix israéliennes et les positions européennes sur le conflit au Moyen-Orient.

Au cœur de sa démonstration, David Ben-Basat dénonce une politique française qu’il juge incohérente et dangereuse. Il critique notamment les appels de Paris à freiner l’action militaire d’Israël face à l’Iran et au Hezbollah, estimant qu’ils traduisent une méconnaissance — voire une minimisation — de la menace. Selon lui, en cherchant à imposer une forme d’équilibre diplomatique, la France en viendrait à placer sur un même plan démocraties et organisations terroristes, brouillant ainsi les lignes morales.

"La réaction de la France à l’attaque du 7 octobre a également révélé son véritable visage. Au lieu d’une condamnation claire et sans équivoque du massacre commis contre des civils, nous avons eu des formulations hésitantes, en apparence équilibrées, mais qui, en réalité, brouillent la distinction entre terrorisme et légitime défense. Il ne s’agit pas d’un échec diplomatique, mais d’un échec moral", souligne-t-il. "Et comme si cela ne suffisait pas, la France continue d’exercer des pressions sur Israël pour qu’il mette fin à ses opérations contre le Hezbollah au Liban — une organisation terroriste armée soutenue par l’Iran. Cette exigence n’est rien d’autre qu’une tentative de lier les mains d’Israël et de laisser ses citoyens exposés à une menace persistante. En d’autres termes, la France demande à Israël de payer le prix de son « équilibre » avec le sang de ses citoyens.", poursuit le journaliste.

L’auteur pointe également des décisions intérieures, comme les restrictions imposées à certaines manifestations d’opposants iraniens en France, qu’il interprète comme un affaiblissement des principes de liberté d’expression. Il y voit le symptôme d’une posture plus large : celle d’un État qui, au nom de la stabilité ou de l’ordre public, en viendrait à limiter les voix opposées à des régimes autoritaires.

La tribune se poursuit en évoquant l'enracinement de l’islamisme radical dans certaines zones du territoire français, accusant les autorités d’inaction. Cette lecture s’accompagne de parallèles historiques controversés, visant à démontrer une continuité dans les choix politiques français face aux crises majeures.

Enfin, l’auteur estime que cette politique « affaiblit la crédibilité » de la France, « affaiblit sa position internationale » et « l’éloigne de ses alliés naturels ». Il conclut qu’elle envoie « un message préoccupant » : celui d’un Occident « divisé face aux menaces terroristes ».