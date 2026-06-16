La Cour suprême confirme la détention du directeur de l’hôpital Kamal Adwan à Gaza

Abu Safiya, arrêté par les forces israéliennes en décembre 2024 pendant la guerre à Gaza, pourra continuer à être détenu en vertu de la loi israélienne sur les combattants illégaux, malgré l’absence d’inculpation pénale à son encontre.

Le texte complet de la décision et les motivations des juges n’ont pas encore été publiés.

Selon des sources palestiniennes et les services médicaux militaires du Hamas, Abu Safiya détient le grade de colonel au sein de cette structure affiliée au groupe terroriste. Après son arrestation, une photo datant de 2016 le montrant en uniforme du Hamas aux côtés de hauts responsables du mouvement avait refait surface.

Des organisations de défense des droits de l’homme réclament sa libération et dénoncent ses conditions de détention. Physicians for Human Rights Israel affirme qu’il est détenu à l’isolement et souffre de problèmes médicaux qui ne recevraient pas de traitement approprié.

Son avocat affirme qu’il est détenu à la prison de Nafha dans des conditions difficiles et privé de soins nécessaires, alors que son état de santé se détériorerait.

Israël détient actuellement plus de 1.300 Palestiniens au titre de la loi sur les combattants illégaux, une forme de détention administrative visant notamment des personnes arrêtées à Gaza lors d’opérations militaires mais non inculpées.