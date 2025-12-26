La famille du sergent Gur Kehati retire sa pierre tombale militaire après la clôture de l’enquête sur sa mort

La famille du sergent Gur Kehati, soldat de Tsahal tué lors d’une opération controversée dans le sud du Liban en novembre dernier, a annoncé avoir démonté la stèle militaire apposée sur sa tombe. L’annonce a été faite jeudi par sa mère, Maayan Agmon-Kehati, au lendemain d’une rencontre avec le procureur militaire en chef, le général de division Itay Offir.

Selon ses déclarations publiées sur les réseaux sociaux, la famille a été informée que le dossier relatif à l’enquête sur les circonstances de la mort de son fils avait été définitivement clos. Maayan Agmon-Kehati a vivement réagi à la position de l’armée, affirmant que le procureur militaire lui aurait indiqué que Gur Kehati n’avait pas été tué "dans la forteresse", une conclusion qu’elle conteste fermement. Elle a publiquement mis en cause la responsabilité de Tsahal dans la mort de son fils, exprimant une colère et une détresse profondes à l’égard de l’institution militaire et de l’État.

La semaine dernière, les autorités militaires ont confirmé la clôture de l’enquête concernant la mort du sergent Gur Kehati et du major de réserve Ze’ev "Jabo" Hanoch Erlich. À l’issue d’une audience, il a été décidé que le colonel de réserve Yoav Yarom, ancien commandant de la brigade Golani, ne ferait l’objet d’aucune poursuite pénale. Une autre enquête visant un individu impliqué dans l’opération a également été close sans suite judiciaire.

Les faits remontent à une opération menée par une unité de Tsahal visant à sécuriser une mosquée et un complexe adjacent situés à proximité d’une forteresse historique dans le sud du Liban. C’est au cours de cette mission que les soldats ont été confrontés à deux terroristes du Hezbollah. L’attaque a fait deux morts, le major Erlich, ainsi que le sergent Kehati, tandis que le colonel Yarom a été blessé. Gur Kehati, qui servait comme infirmier de combat, a été tué alors qu’il tentait de porter secours à son commandant.

Après l’incident, il est apparu que Ze’ev Erlich n’était pas en service de réserve actif au moment de son entrée au Liban et qu’il n’agissait pas dans le cadre d’ordres officiels de Tsahal. Cette révélation avait conduit à l’ouverture d’une enquête par la police militaire, aujourd’hui close.

La décision de la famille Kehati de retirer la stèle militaire symbolise une rupture profonde avec l’institution militaire et relance le débat en Israël sur la responsabilité de la chaîne de commandement et les conditions dans lesquelles certaines opérations sont menées au-delà des frontières.