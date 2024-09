"La frappe qui a éliminé Nasrallah a été exécutée sans faille" (hauts responsables de l'armée de l'air israélienne)

Dans une déclaration qui souligne la précision et l'efficacité des forces aériennes israéliennes, de hauts responsables de l'armée de l'air ont révélé les détails de l'opération ayant conduit à l'élimination de Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, dans le cœur de Beyrouth.

Le lieutenant-colonel "Mem", commandant du 69e escadron de l'armée de l'air israélienne, a affirmé que l'opération s'est déroulée sans accroc. "Tout ce que nous avions planifié a été exécuté avec précision, sans erreurs, tant au niveau du renseignement, de la planification, des avions que de l'opération elle-même. Tout s'est déroulé en douceur," a-t-il déclaré aux journalistes. Le 69e escadron, qui opère une flotte de chasseurs F-15I, est basé à la base aérienne de Hatzerim dans le sud d'Israël. "Nous sommes allés frapper au cœur de Beyrouth, dans le quartier de Dahiyeh. Nous savions qui nous voulions cibler," a ajouté le lieutenant-colonel "Mem", soulignant la précision de l'opération. Le brigadier général Amichai Levin, commandant de la base aérienne de Hatzerim, a quant à lui souligné la complexité de la mission, révélant qu'elle avait été planifiée longtemps à l'avance. Il a affirmé que l'élimination de Nasrallah "aura un effet profond qui changera le visage du Moyen-Orient", soulignant l'importance stratégique de cette opération. Un aspect remarquable de cette mission a été l'absence totale de riposte ennemie. "Aucun missile n'a été tiré sur les avions... et il n'y avait aucun danger pour les équipages," a précisé le général Levin. "Des dizaines de munitions ont atteint la cible en quelques secondes avec une très grande précision, et c'est ce qui est nécessaire pour frapper des sites souterrains à cette profondeur," a expliqué le commandant de la base aérienne, mettant en lumière les capacités avancées de l'armée de l'air israélienne. Cette opération marque un tournant majeur dans le conflit en cours et démontre la capacité d'Israël à frapper au cœur même des bastions de ses ennemis. Les répercussions de cette action sur l'équilibre des forces au Moyen-Orient restent à déterminer, mais il est clair que l'élimination de Nasrallah représente un coup dur pour le Hezbollah et ses alliés dans la région.