La hausse du coût de la vie en Israël continue : l'indice des prix a augmenté de 0,5 % en octobre

Le Bureau central des statistiques d'Israël a publié vendredi l'indice des prix à la consommation, qui a augmenté de 0,5 % en octobre. Depuis le début de 2024, l'indice a augmenté de 3,9 % sur les douze derniers mois. Des hausses de prix notables ont été enregistrées dans les secteurs de l'habillement et des chaussures (+3,5 %), les transports (+1,9 %), l'alimentation et la santé (+0,5 % chacun). Des baisses de prix ont toutefois été enregistrées dans les secteurs des services de logement pour propriétaires la culture et le divertissement (-0,2 % chacun).

A noter que pour les locataires ayant renouvelé leur bail, une augmentation de 2,2 % a été enregistrée, et pour les nouveaux locataires, la hausse s'élève à 4,0 %. La comparaison des prix des transactions effectuées en août-septembre 2024 par rapport aux prix des transactions effectuées en juillet-août 2024 montre que les prix des logements ont baissé de 0,1 %. Par district, les variations de prix suivantes ont été enregistrées : Jérusalem (-0,7 %), Nord (+1,2 %), Haïfa (+0,9 %), Centre (-0,7 %), Tel Aviv (-0,1 %) et Sud (+0,4 %). Les prix des logements neufs ont augmenté de 0,1 %.

Lior Mizrahi/Flash90

La comparaison annuelle des prix des transactions effectuées en août-septembre 2024 par rapport aux prix des transactions effectuées en août-septembre 2023 montre que l'indice annuel des prix des logements a augmenté de 6,1 %. Par district, des hausses de prix ont été constatées dans les districts suivants : Haïfa (10,8 %), Centre (7,2 %), Nord (6,6 %), Sud (6,3 %), Jérusalem (4,7 %) et Tel Aviv (3,8 %). L'indice annuel des prix des logements neufs a augmenté de 3,0 %.

Au troisième trimestre 2024, le prix moyen national s'est établi à 2 242 900 shekels, soit une augmentation de 2,5 % par rapport au prix moyen du trimestre précédent (2 299 600 shekels).