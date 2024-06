La Knesset vote en faveur de la poursuite du projet de loi sur l'exemption des ultraorthodoxes

Le Parlement israélien a approuvé en première lecture la poursuite du projet de loi d'exemption de service militaire pour les ultraorthodoxes par 63 voix contre 57. Le ministre de la Défense, Yoav Gallant, a été le seul membre de la coalition à voter contre le texte. Juste avant le vote, celui-ci avait affirmé qu'il n'était pas trop tard pour parvenir à un consensus, déclarant : "Je suis le représentant d'un demi-million de soldats, ils attendent de nous que nous ne fassions pas de petite politique sur leur dos." En réaction, le chef de cabinet du Premier ministre Benyamin Netanyahou , Tzachi Braverman, a appelé au limogeage du ministre.

Le vote s'est soldé sous les huées des députés de l'opposition. Leur chef, Yair Lapid, a dénoncé "l'un des moments d’humiliation les plus ignobles jamais vécus par la Knesset israélienne". "Au milieu d’une nouvelle journée de durs combats dans la bande de Gaza, le gouvernement adopte une loi d'esquive et de refus. Tout n'est que politique. Valeurs nulles", a-t-il écrit sur X.

Le président d’Israël Beitenu, Avigdor Lieberman, a qualifié le projet de loi "d'antijuif et antisioniste". Quant au mouvement "Libre dans notre pays", qui milite pour l'incorporation des ultraorthodoxes dans l'armée, il a affirmé que la coalition était "déconnectée des besoins sécuritaires du pays". "Les membres de la coalition ont décidé de perpétuer l'une des injustices les plus graves au sein de l'État d'Israël - l'exemption totale du service militaire pour des dizaines de milliers d'étudiants de yeshiva. Ils ont foulé aux pieds sans vergogne les valeurs fondamentales sur lesquelles notre société est fondée : l'égalité, l'équité et la solidarité. Il s'agit d'une décision délirante et déconnectée de la réalité, surtout au vu de la situation sécuritaire difficile depuis le 7 octobre", a-t-il déclaré dans un communiqué.

Yonatan Sindel/Flash90

Reconnaissant les besoins sécuritaires du pays, le député Likoud Yuli Edelstein a affirmé, de son côté, que le travail législatif en cours autour de la loi sur l'exemption avait pour objectif "de parvenir à un consensus entre toutes les parties". "L'État d'Israël est confronté à des défis complexes et notre travail consiste à lui donner toutes les conditions pour gagner. Nous devons apporter une réponse réelle et précise aux besoins de Tsahal et aux besoins sécuritaires de l'État d'Israël. C'est un tournant historique nécessaire pour le peuple d'Israël, nous n'avons pas d'autre choix. Nous avons tous besoin d'une armée nombreuse, efficace et forte. Nous le ferons de la manière appropriée et avec avec la pleine coopération de toutes les parties."

Eli Dellal, lui aussi député issu du Likoud, a déclaré : "J'ai voté 'oui' ce soir uniquement parce que la vote portait sur un aspect technique. Il s'agit de donner une réelle chance à un processus législatif qui puisse répondre aux besoins sécuritaires du pays. En tant que père d’un officier de Tsahal, je ne permettrai pas que les inégalités augmentent. Autrement, le fardeau qui pèse sur ceux qui servent le pays ne fera qu'approfondir le fossé au sein de la société israélienne. Il est maintenant temps de travailler ensemble et de parvenir à un plan juste."