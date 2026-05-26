La nomination de Roman Gofman à la tête du Mossad de nouveau validée

La commission chargée d’examiner les nominations aux postes les plus sensibles de l’État a de nouveau validé la nomination du général Roman Gofman au poste de chef du Mossad.

Cette nouvelle décision intervient après une demande de la Cour suprême, qui avait ordonné à la commission de réexaminer le dossier avant l’entrée en fonction prévue de Roman Gofman.

Dans un avis complémentaire transmis mardi à Benjamin Netanyahou, la majorité des membres de la commission a estimé que les nouveaux éléments examinés ne soulevaient pas de doute sur l’intégrité de Roman Gofman. Selon eux, ces éléments auraient même renforcé leur soutien à sa nomination.

Le président de la commission, Asher Grunis, ancien président de la Cour suprême, a toutefois exprimé une opinion minoritaire. Il estime qu’un examen supplémentaire reste nécessaire avant de valider définitivement la nomination.

Benjamin Netanyahou a rejeté cette position minoritaire, affirmant que Roman Gofman avait déjà subi une épreuve inutile. Le Premier ministre a appelé la Cour suprême à ne pas retarder son entrée en fonction, alors que le mandat de l’actuel chef du Mossad, David Barnea, doit s’achever le 2 juin.

Les recours contre cette nomination portent notamment sur l’affaire Ori Elmakayes et sur des questions liées à une opération d’influence présumée associée à Tsahal pendant la période où Roman Gofman commandait la 210e division.