La nomination de Roman Gofman à la tête du Mossad de nouveau validée

La commission consultative a une nouvelle fois approuvé le choix de Benjamin Netanyahou, malgré l’opposition de son président Asher Grunis.

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Mossad Director Maj. Gen. Roman Gofman attends a ceremony marking the lighting of the first Hanukkah candle of the 7th Armored Brigade at the National Library in Jerusalem, on December 14, 2025.
Mossad Director Maj. Gen. Roman Gofman attends a ceremony marking the lighting of the first Hanukkah candle of the 7th Armored Brigade at the National Library in Jerusalem, on December 14, 2025. (photo credit: CHAIM GOLDBERG/FLASH90)

La commission chargée d’examiner les nominations aux postes les plus sensibles de l’État a de nouveau validé la nomination du général Roman Gofman au poste de chef du Mossad.

Cette nouvelle décision intervient après une demande de la Cour suprême, qui avait ordonné à la commission de réexaminer le dossier avant l’entrée en fonction prévue de Roman Gofman.

Dans un avis complémentaire transmis mardi à Benjamin Netanyahou, la majorité des membres de la commission a estimé que les nouveaux éléments examinés ne soulevaient pas de doute sur l’intégrité de Roman Gofman. Selon eux, ces éléments auraient même renforcé leur soutien à sa nomination.

Le président de la commission, Asher Grunis, ancien président de la Cour suprême, a toutefois exprimé une opinion minoritaire. Il estime qu’un examen supplémentaire reste nécessaire avant de valider définitivement la nomination.

Benjamin Netanyahou a rejeté cette position minoritaire, affirmant que Roman Gofman avait déjà subi une épreuve inutile. Le Premier ministre a appelé la Cour suprême à ne pas retarder son entrée en fonction, alors que le mandat de l’actuel chef du Mossad, David Barnea, doit s’achever le 2 juin.

Les recours contre cette nomination portent notamment sur l’affaire Ori Elmakayes et sur des questions liées à une opération d’influence présumée associée à Tsahal pendant la période où Roman Gofman commandait la 210e division.

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Le Mossad va changer de tête : Netanyahou nomme Roman Gofman, son offensif secrétaire militaire
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