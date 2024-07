"Vous êtes complice du crime, comme le Hamas", lance la petite-fille d'Alex Dancyg, otage, à Benjamin Netanyahou

Elia Dancyg, petite-fille d'Alex Dancyg, l'un des deux otages annoncés morts plus tôt ce lundi par l'armée israélienne, a répondu aux condoléances du Premier ministre Benjamin Netanyahou avec des mots accusateurs, livrés à i24NEWS.

Courtesy Dancyg family

"Cher Bibi, je suis heureuse d'apprendre que vous avez des sentiments de douleur et de tristesse. Vous auriez dû ramener mon grand-père vivant. Il a été enlevé vivant et aurait dû revenir vivant," a déclaré Elia Dancyg. Elle a ajouté : "Ce que vous devez faire en ces heures difficiles, c'est signer un accord, car les otages n'ont pas le temps. Ils souffrent et meurent. Je vous en prie, faites ce qu'il faut. J'avais confiance en vous, en mon Premier ministre, en mon pays pour ramener mon grand-père à la maison, pour que je puisse l'embrasser. Mais vous êtes complice du crime, tout comme le Hamas." Elia Dancyg a appelé Netanyahou à agir rapidement : "S'il vous plaît, peut-être pour que je puisse vous croire, ramenez les otages qui peuvent encore revenir vivants et les corps des défunts pour qu'ils soient enterrés."

L'armée israélienne a précisé que les corps des deux hommes sont toujours détenus par le Hamas, avec 118 autres otages dont une grande partie serait morts.