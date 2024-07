La police israélienne inaugure ses premières ambulances blindées

Dans le sillage tragique de l'attaque du 7 octobre, la police israélienne a inauguré ses premières ambulances blindées, une innovation marquante dans son histoire. Cette initiative répond directement aux défis rencontrés lors du massacre, où les forces de secours n'ont pu accéder aux zones de combat pour secourir les blessés, coûtant ainsi des centaines de vies. Le commissaire de police Yaakov Shabtai a souligné l'importance de ces véhicules : "Lors du 7 octobre, des officiers ont été évacués dans des véhicules privés exposés aux tirs. Ces ambulances blindées sont cruciales, particulièrement pour les unités spéciales opérant dans des zones difficiles."

Israel Friends

Fruit d'une collaboration entre les associations "Israel Friends" et "Let's Do Something", quatre ambulances blindées ont été offertes aux unités d'élite de la police. Équipées de vitres balistiques résistantes aux tirs d'AK-47 et de portes en acier, ces ambulances offrent une protection maximale tout en restant maniables.

Ces véhicules serviront aux unités spéciales comme Yamas, Gideonim et Yasam, ainsi qu'aux installations médicales de la police. Auparavant, seule l'unité antiterroriste Yamam disposait de tels équipements. Baruch Epsdorf, PDG de "Let's Do Something", a exprimé la fierté de son organisation dans ce projet : "Sauver une vie, c'est sauver le monde entier.

Israel Friends

Ces ambulances représentent un choix clair de sauvetage sans compromis." Cette initiative s'inscrit dans un effort plus large de soutien aux forces de sécurité israéliennes depuis le début du conflit. "Israel Friends", co-fondée par Jordan Fried, a notamment fourni environ 500 tonnes d'équipements, d'une valeur de 26 millions de dollars (23.7 millions d'euros), à l'armée et aux forces de sécurité israéliennes. Kyle Blank, PDG d'Israel Friends, a souligné l'importance de ce don : "Ces ambulances blindées aideront significativement le travail de la police lors de futures urgences, dans l'espoir qu'elles ne se reproduisent pas." Cette avancée témoigne des efforts d'Israël pour tirer les leçons du 7 octobre et renforcer sa capacité de réponse face aux menaces sécuritaires, tout en mettant en lumière le rôle crucial du soutien civil dans ces initiatives.