La proposition complète d'Israël comprend une trêve "permanente" avant le retour de tous les otages (Channel 12)

La chaîne d'information Channel 12 a publié de nombreux détails sur ce qu'elle affirme être l'accord de cessez-le-feu et de libération d'otages proposé par Israël au Hamas le 27 mai, sans citer de sources ni dire comment elle l'a obtenu.

Contrairement à ce qu'a affirmé le Premier ministre Benjamin Netanyahou, le document rapporté ne prévoit pas l'élimination du Hamas en tant que force dirigeante à Gaza, et inclut un engagement israélien à mettre fin à la guerre avant même que tous les otages ne soient libérés. Le média indique que le document de quatre pages, intitulé « Principes généraux pour un accord entre la partie israélienne et la partie palestinienne à Gaza sur l'échange d'otages et de prisonniers et le rétablissement d'un calme durable », comprend 18 clauses et trois phases.

AP Photo/Maya Alleruzzo

Dans la première phase, selon le document rapporté, le Hamas libérerait toutes les femmes - y compris les soldats - ainsi que les hommes de plus de 50 ans et les civils malades ou blessés, soit 33 otages au total. En contrepartie, Israël libérerait 30 prisonniers de sécurité palestiniens par otage, ou 50 par femme soldat, les détenus appartenant au même groupe (femmes, enfants, personnes âgées, etc.) que les otages contre lesquels ils sont échangés. En particulier, la libération des prisonniers palestiniens, y compris les condamnés pour terrorisme, serait « soumise à des listes fournies par le Hamas sur la base de l'ancienneté de leur emprisonnement ».

Sur les 50 prisonniers palestiniens libérés pour chacune des cinq femmes soldats que l'on croit détenues vivantes dans la bande de Gaza, 30 seraient des détenus condamnés à perpétuité, et 20 seraient condamnés à d'autres peines « limitées à un maximum de 15 ans de prison restante ». L'identité de ces 250 prisonniers estimés serait également basée sur des listes fournies par le Hamas, à l'exception d'un « nombre convenu de prisonniers (au moins 100) qui sera discuté lors de la deuxième phase 2 ».

Debbie Hill/Pool Photo via AP

Au moins 50 des détenus libérés condamnés à perpétuité seraient relâchés à Gaza ou à l'étranger, et non en Cisjordanie. Au cours de la première phase, le Hamas libérerait trois femmes otages civiles le premier jour et quatre autres le septième jour, puis trois otages israéliens tous les sept jours, en commençant par les femmes - qu'elles soient civiles ou soldats - et en libérant tous les otages vivants avant les cadavres. Au cours de la sixième semaine de la première phase - après la libération de Hisham al-Sayed et d'Avera Mengistu, des civils qui sont entrés dans la bande de Gaza il y a près de dix ans - Israël libérerait 47 Palestiniens qui avaient été libérés dans le cadre de l'accord de 2011 sur Gilad Shalit et qui ont depuis été arrêtés à nouveau, selon la proposition rapportée. En outre, au cours de la sixième semaine, Israël libérera également toutes les femmes et tous les enfants palestiniens de moins de 19 ans « qui ne sont pas des militants » et qui ont été détenus à Gaza depuis le 7 octobre. Tous les prisonniers ne seront pas arrêtés à nouveau pour les mêmes délits et n'auront pas à signer de document. En ce qui concerne la question sensible de la transition entre la première et la deuxième phase - sur laquelle la version de l'accord de M. Netanyahou diffère de celle présentée publiquement par le président américain Joe Biden - le document indique qu'au plus tard le 16e jour, des négociations indirectes commenceront sur les détails de l'échange qui aura lieu au cours de la deuxième phase, lorsque les soldats et les autres hommes seront libérés. Cela devrait être conclu et approuvé avant la fin de la cinquième semaine de cette [première] phase", précise le document, qui ajoute que “toutes les procédures de cette phase, y compris la cessation temporaire des opérations militaires par les deux parties [...], se poursuivront dans la phase 2 tant que les négociations [...] seront en cours”. Les garants de cet accord feront tout leur possible pour que ces négociations indirectes se poursuivent jusqu'à ce que les deux parties soient en mesure de parvenir à un accord sur les conditions de mise en œuvre de la phase 2 de cet accord".

Kobi Gideon/L.A.M

Au cours de la phase 2, qui durera 42 jours, les parties « annonceront le rétablissement d'un calme durable (cessation définitive des hostilités militaires) », qui commencera avant l'échange d'otages et de prisonniers de cette phase. Pendant cette phase, les forces israéliennes se retireront complètement de la bande de Gaza.

En réponse au reportage de Channel 12 présentant ce qu'il dit être la proposition offerte par Israël au Hamas le mois dernier, le bureau du Premier ministre déclare que le « document présenté est incomplet et induit le public en erreur ». « L'affirmation selon laquelle Israël a accepté de mettre fin à la guerre avant d'avoir atteint tous ses objectifs est un mensonge total », déclare le cabinet du Premier ministre.

Selon le bureau de M. Netanyahou, le document complet montrerait qu'« Israël ne mettra pas fin à la guerre tant que toutes ses conditions ne seront pas remplies, c'est-à-dire combattre jusqu'à l'élimination du Hamas, rendre tous nos otages et faire en sorte que Gaza ne représente plus jamais une menace pour Israël ».

M. Netanyahou a refusé de révéler l'intégralité de la proposition au cabinet de sécurité, ce qui lui a valu d'être accusé par certains alliés d'extrême droite de leur dissimuler délibérément des informations. Ces derniers ont déclaré que toute fin de la guerre sans que le Hamas soit vaincu les amènerait à quitter le gouvernement.