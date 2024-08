La rentrée scolaire en Israël menacée par une grève des enseignants

Ran Erez, le président du syndicat des enseignants, a annoncé une grève qui empêcherait l'ouverture des lycées le 1er septembre prochain. Cette décision intervient dans un contexte déjà tendu de négociations salariales avec le ministère des Finances.

"Nous ne céderons pas au chantage financier," déclare Erez avec passion. Il accuse le ministre des Finances, Betsalel Smotrich, de vouloir "briser le syndicalisme et privatiser l'éducation". Le syndicat réclame une revalorisation substantielle des salaires et une amélioration des conditions de travail, arguant que la profession enseignante mérite plus de reconnaissance. De son côté, Smotrich contre-attaque avec véhémence. Il dénonce des "mensonges douloureux", faisant monter la tension d'un cran. Le ministre affirme avoir déjà proposé des augmentations significatives, notamment 2000 shekels supplémentaires pour chaque enseignant. "Ce n'est pas une question d'argent, mais de pouvoir et de contrôle," assène-t-il, accusant Erez de manipuler les faits. Cette confrontation se déroule sur fond de crise nationale, alors qu'Israël est toujours en guerre. Smotrich en appelle au patriotisme des enseignants : "Le peuple d'Israël a besoin de vous, surtout maintenant en temps de guerre. Les élèves ont besoin d'un système éducatif fort et solidaire." L'issue de ce bras de fer reste incertaine. D'un côté, un syndicat déterminé à défendre les intérêts de ses membres. De l'autre, un gouvernement qui affirme avoir déjà fait des concessions importantes. Entre les deux, des centaines de milliers d'élèves et leurs familles qui attendent avec anxiété de savoir si la rentrée aura bien lieu. Cette crise met en lumière les défis profonds auxquels fait face le système éducatif israélien : valorisation de la profession enseignante, modernisation des méthodes pédagogiques, et adaptation à un monde en constante évolution. Au-delà du conflit immédiat, c'est l'avenir de toute une génération qui se joue dans les coulisses de ces négociations tendues.