"Le 7 octobre, des habitants des implantations sont venus à notre secours", témoigne une survivante d’un kibboutz

Un moment chargé d’émotion s’est déroulé sur la chaîne israélienne Keshet 12, lorsqu’une survivante des attaques du 7 octobre a publiquement remercié l’homme qui lui a sauvé la vie ce jour-là. Meirav Cohen, habitante du kibboutz Ein HaShlosha, a adressé ses remerciements à Betsalel Talia, résident de la ferme Talia dans les collines du sud d’Hébron.

Invitée de la chaîne, elle s’est tournée vers lui en déclarant : "Merci. Vous m’avez sauvé la vie." Surpris, l’homme lui a répondu : "Moi ?" avant qu’elle ne précise être originaire d’Ein HaShlosha. Avec modestie, il a minimisé son rôle, affirmant qu’il n’était qu’un parmi de nombreuses autres personnes venues porter secours.

Meirav Cohen a ensuite raconté les heures dramatiques vécues lors de l’attaque terroriste du 7 octobre. Selon son témoignage, des terroristes se trouvaient sous la fenêtre de sa pièce sécurisée et criaient, plongeant sa famille dans la terreur. "Nous avons vu la mort", a-t-elle confié.

Elle a expliqué que Betsalel était venu les secourir alors qu’aucune force militaire n’était encore présente sur place. Elle a également salué la mobilisation de nombreux habitants des implantations, accourus pour défendre les localités attaquées.

Très émue, Meirav Cohen a souligné la portée humaine de cette rencontre. Elle a relevé que son sauveteur venait d’un milieu très différent du sien, religieux et clairement ancré à droite politiquement. "Cela montre à quel point nous sommes semblables", a-t-elle déclaré, estimant qu’au-delà des divergences, tous partageaient un profond attachement au pays.