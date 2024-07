Le "Air Force One" israélien prend son premier envol officiel vers les États-Unis

Le tant attendu avion présidentiel israélien, baptisé "Wing of Zion", a enfin pris son envol pour sa première mission officielle. Décollant de la base aérienne de Nevatim, l'appareil s'est dirigé vers les États-Unis, marquant ainsi le début d'une nouvelle ère pour les déplacements officiels de l'État hébreu.

Cette première sortie n'est pas anodine : elle précède la visite officielle du Premier ministre Benjamin Netanyahou à Washington la semaine prochaine. L'avion transporte du matériel et une partie du personnel de sécurité nécessaire pour préparer la venue de Netanyahou au Congrès américain et sa rencontre avec le président Joe Biden.

Cependant, ce vol inaugural n'est pas exempt de controverses. Le Bureau du Premier ministre a récemment découvert, non sans surprise, que l'avion ne peut accueillir que 60 passagers. Cette capacité limitée est bien en deçà des attentes pour un appareil censé transporter une délégation complète comprenant assistants, gardes du corps et journalistes.

Cette révélation a suscité des critiques envers Israel Aerospace Industries, le constructeur de l'appareil, accusé de n'avoir pas répondu aux besoins spécifiques de sa mission. Le coût du vol, dépassant les 200 000 dollars (183 864 euros), a également fait l'objet de débats. Ce Boeing 767 reconfiguré et modernisé a été au cœur de querelles politiques en Israël depuis plusieurs années. Ses partisans, dont Netanyahou, le considèrent comme une mesure de sécurité indispensable, tandis que ses détracteurs y voient un gaspillage de l'argent des contribuables et un symbole de corruption.

Malgré ces controverses, le premier vol de "Wing of Zion" marque une étape importante dans la modernisation des capacités de transport officiel d'Israël. Il reste à voir comment cet investissement considérable sera justifié à long terme et s'il répondra effectivement aux besoins de sécurité et de prestige du pays sur la scène internationale. Alors que l'avion survole l'Atlantique, les yeux sont rivés non seulement sur sa performance technique, mais aussi sur les implications politiques et diplomatiques de son utilisation future. Le succès de ce premier vol pourrait bien déterminer l'avenir de "Wing of Zion" dans la flotte officielle israélienne.