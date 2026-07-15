Le cabinet de sécurité israélien approuve une nouvelle localité en Samarie, près de Sa-Nur
Le cabinet de sécurité israélien a approuvé mardi soir la création d’une nouvelle localité en Samarie, à proximité de Sa-Nur, sur proposition des ministres Betsalel Smotrich et Israel Katz.
Le projet, provisoirement baptisé « Sa-Nur Est », devient la 104e localité approuvée depuis l’entrée en fonction du gouvernement actuel.
Betsalel Smotrich a salué une nouvelle étape dans ce qu’il présente comme une « révolution historique » en Judée-Samarie, destinée selon lui à empêcher la création d’un État palestinien au cœur d’Israël.
Le ministre des Finances a également mis en avant l’approbation de 103 autres localités, de plus de 160 avant-postes agricoles ainsi que d’importants investissements dans les infrastructures et les routes.
« Face aux projets d’évacuation de la gauche, nous renforçons les implantations et créons des faits sur le terrain », a-t-il déclaré, promettant de poursuivre cette politique afin de « garantir l’avenir de l’État d’Israël ».