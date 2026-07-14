Israël débloque 1,3 milliard de shekels pour accélérer la création de 34 implantations en Judée-Samarie

Le gouvernement israélien a annoncé mardi l’allocation de 1,3 milliard de shekels (environ 376 millions d’euros) à la création accélérée de 34 nouvelles implantations en Judée-Samarie. La mesure avait été approuvée il y a environ un mois par le cabinet de sécurité, mais était restée confidentielle jusqu’à présent.

Le plan a été élaboré par le bureau du Premier ministre et sera mis en œuvre par les ministères des Implantations et de la Construction et du Logement. Il prévoit l’installation rapide de "quartiers pionniers" sur les sites concernés, avec des habitations préfabriquées, des routes et les infrastructures nécessaires.

Cette procédure accélérée sera menée parallèlement au processus habituel de planification et de développement des implantations. Elle vise à traduire rapidement sur le terrain les décisions prises par le gouvernement au cours des trois dernières années et demie. Depuis son entrée en fonctions, l’exécutif a approuvé au total 103 nouvelles implantations en Judée-Samarie, un nombre sans précédent dans l’histoire du mouvement des implantations.

Selon les médias israéliens, la création des 34 implantations avait été approuvée discrètement en pleine guerre avec l’Iran, notamment afin d’éviter des pressions américaines. Le gouvernement avait ensuite renoncé, au dernier moment, à valider publiquement le financement du projet, avant de transférer la décision au cabinet de sécurité, dont les délibérations peuvent rester confidentielles.

"Nous veillons à ce que les décisions prises concernant la légalisation et la création de nouvelles implantations en Judée-Samarie ne restent pas sur le papier, mais deviennent une réalité sur le terrain", a déclaré le ministre des Finances Betsalel Smotrich. "Nous adoptons, l’une après l’autre, des décisions budgétaires qui financent les routes, les infrastructures et désormais aussi les bâtiments et les caravanes", a-t-il ajouté.