Le chef de Tsahal nomme un officier supérieur pour superviser la coordination des enquêtes externes sur la guerre

Le chef d'état-major de Tsahal, le lieutenant-général Herzi Halevi, a approuvé la nomination d'un officier supérieur pour diriger une unité coordonnant les enquêtes sur les actions de l'armée pendant la guerre, une décision qui aurait suscité des critiques au sein de l'armée. Le lieutenant-colonel Adi Sabag, qui occupait récemment le poste de secrétaire du haut commandement dans l'état-major de Tsahal, dirigera la division dite d'inspection et d'apprentissage. Selon Tsahal, cette division est conçue comme un organe de l'état-major chargé de coordonner les enquêtes externes et d'autres processus d'apprentissage liés à la guerre.

L'armée précise que l'unité ne mènera pas elle-même les enquêtes, mais coordonnera et synchronisera les différents organismes impliqués, ce qui nécessite une personne familière avec Tsahal et l'état-major. Sabag a été nommée à ce nouveau poste par le chef d'état-major adjoint, le major-général Amir Baram, et la décision a été approuvée par Halevi. La nomination nécessite encore l'approbation du ministre de la Défense, Yoav Gallant. Selon des informations de Ynet et de la chaîne 12, cette décision a suscité des critiques au sein de Tsahal, car Sabag est supposément proche de Halevi et d'autres hauts gradés, en raison de son ancien poste dans l'état-major.

La nomination de Sabag au poste de secrétaire du haut commandement il y a plusieurs années avait été effectuée par le précédent chef de Tsahal, Aviv Kohavi.

Les critiques soutiennent que Halevi ne devrait pas être autorisé à procéder à de telles nominations pendant la guerre, et que ces décisions ne devraient pas être prises par les dirigeants militaires qui n'ont pas su empêcher le massacre du Hamas le 7 octobre.