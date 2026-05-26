Le chef du Shin Bet aurait rencontré Mohammed Dahlan aux Émirats

Le chef du Shin Bet, David Zini, aurait rencontré récemment Mohammed Dahlan, ancien responsable sécuritaire de l’Autorité palestinienne à Gaza, lors d’une visite aux Émirats arabes unis, selon la chaîne publique israélienne Kan.

Le média cite des sources israéliennes et régionales. Interrogé par Kan, le Shin Bet a refusé de commenter l’agenda de David Zini.

Mohammed Dahlan, longtemps figure influente du Fatah à Gaza, vit en exil à Abou Dhabi depuis plusieurs années. Il avait été écarté de Cisjordanie en 2011 après une profonde rupture politique avec le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas.

Aux Émirats, Dahlan est devenu proche du président Mohammed ben Zayed et critique plus librement la direction palestinienne actuelle.

Cette rencontre intervient alors que son nom revient régulièrement dans les discussions sur l’avenir de Gaza après la guerre. En 2024, le Wall Street Journal avait rapporté que plusieurs responsables, y compris en Israël, envisageaient Mohammed Dahlan comme une possible figure pour superviser la bande de Gaza dans l’après-guerre.

Mahmoud Abbas s’est toutefois longtemps opposé à toute réconciliation avec Dahlan, malgré les appels de plusieurs acteurs régionaux à réintégrer l’ancien responsable palestinien dans le jeu politique.