Le contrôleur de l'Etat visite le site du massacre de Supernova dans le cadre de l'enquête sur les échecs du 7 octobre

Le contrôleur de l'État Matanyahu Engleman s'est rendu ce dimanche sur le site du festival Supernova, près du kibboutz Re'im, selon les médias israéliens, dans le cadre de son enquête sur les défaillances entourant le massacre perpétré par le Hamas le 7 octobre dans le sud d'Israël.

Plus de 360 festivaliers ont été assassinés lors de ce festival de musique par des terroristes du Hamas, et des dizaines d'autres ont été pris en otage. Après avoir visité le site du festival devenu mémorial, M. Engleman s'est rendu sur plusieurs autres sites ciblés par le Hamas le 7 octobre et a terminé sa visite dans le sud sur les décombres de l'ancien poste de police de Sderot, qui a été démoli après avoir été envahi par les terroristes, causant la mort de 35 personnes. L'enquête sur les échecs à plusieurs niveaux du 7 octobre est "essentielle pour tirer des leçons", a déclaré M. Engleman à la fin de sa visite. "Les échecs survenus le 7 octobre doivent être corrigés en profondeur, à la fois pour les habitants qui retourneront chez eux dans le sud et pour les habitants du nord. Et le plus tôt sera le mieux", a-t-il affirmé.