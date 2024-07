Le Dr Yitzhak Yifat, parachutiste sur la photo emblématique de la guerre des Six Jours, est décédé à l'âge de 81 ans

Le Dr Yitzhak Yifat, 81 ans, l'un des trois parachutistes immortalisés dans une photographie iconique prise au Mur des Lamentations lors de la guerre des Six Jours en 1967, est décédé, ont rapporté les médias israéliens. Les médias indiquent qu'il est décédé des suites d'une maladie, sans fournir plus de détails.

Né en 1943, Yifat a marqué l'histoire d'Israël non seulement par ses actes, mais aussi par son image. La photographie de David Rubinger, devenue un symbole de la victoire israélienne et de la réunification de Jérusalem, le montre au centre, jeune homme au visage frais, regardant avec émerveillement le Mur des Lamentations. À ses côtés se tenaient ses camarades parachutistes Tzion Karasenti et Chaim Oshri.

Cette image a capturé un moment charnière de l'histoire israélienne, symbolisant la reconquête de la Vieille ville de Jérusalem et l'accès retrouvé au site le plus sacré du judaïsme après près de 2000 ans. Après la guerre, Yifat a poursuivi une carrière en médecine, devenant gynécologue à Kiryat Malachi. Malgré sa notoriété due à la photographie, il a mené une vie discrète, dédié à sa profession et à sa famille.

Le décès du Dr Yifat marque la fin d'une époque pour de nombreux Israéliens. Il incarnait non seulement le courage et le dévouement des soldats de 1967, mais aussi la réalisation d'un rêve du peuple juif.