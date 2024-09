Le forum des familles d'otages demande à Netanyahou de cesser de porter le ruban jaune épinglé à sa veste

Le Forum des familles des otages et disparus a appelé mercredi le Premier ministre Benjamin Netanyahou à cesser de porter l'épingle du ruban jaune, symbole de solidarité avec les otages et leurs familles. Ils ont accusé le Premier ministre de feindre son soutien à leur cause : "Le ruban jaune est portée par tous ceux qui veulent exprimer un soutien sans réserve au retour des otages et de la sympathie pour les familles des otages dont les proches ont été abandonnés au Hamas à Gaza depuis 334 jours", a déclaré le forum dans un communiqué.

"Le forum rappelle au Premier ministre que des dirigeants, des personnalités publiques et des citoyens du monde entier portent cette épingle avec le grand espoir qu'elle sera retirée le plus tôt possible, dans l'attente du retour des 101 otages qui ont été abandonnés sous sa surveillance - les vivants pour leur réhabilitation et les assassinés et les morts pour leur inhumation - et que la porter indique un engagement moral sans compromis pour leur retour et non pour les abandonner", poursuit le communiqué.

Tomer Neuberg/Flash90

"Par conséquent, le forum exige que le Premier ministre la retire du revers de son costume et cesse d'utiliser cette image illusoire alors qu'en pratique, il n'en fait pas assez pour les ramener."

Le Forum des familles a intensifié ses critiques envers Netanyahou ces derniers jours, affirmant qu'il a "prouvé qu'il n'avait pas l'intention de ramener les otages" après l'exécution de six captifs par le Hamas à Rafah la semaine dernière, et son insistance à ne pas accepter un accord de cessez-le-feu qui inclurait le retrait des troupes israéliennes du corridor de Philadelphie.