Le gouvernement israélien cesse ses publicités dans le journal Haaretz après les propos polémiques de son éditeur

L'éditeur du journal Haaretz, Amos Schocken, a déclenché une vive controverse après avoir qualifié les membres du Hamas de "combattants de la liberté" lors d'un événement du journal à Londres ce jeudi. En réaction, le gouvernement israélien a décidé de suspendre toute publication dans le journal.

Dans son discours, Schocken a vivement critiqué le gouvernement, déclarant que "le gouvernement Netanyahou impose un régime d'apartheid cruel à la population palestinienne, tout en combattant des combattants de la liberté qu'Israël qualifie de terroristes". Il a également affirmé que "ce qui se passe à Gaza est une seconde Nakba" et appelé à des sanctions contre Israël, estimant que "c'est la seule voie pour établir un État palestinien".

https://x.com/i/web/status/1851714777296392637 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Le forum "Choisir la Vie", qui représente les familles endeuillées et les victimes du terrorisme, a déposé une plainte contre Schocken pour incitation et soutien au terrorisme. "Ces propos constituent une grave incitation et un appel à porter atteinte à l'État d'Israël et à ses forces de sécurité", ont-ils déclaré. "Ces déclarations dépassent les limites de la liberté d'expression. En qualifiant les terroristes de 'combattants de la liberté' et en diffamant les soldats de Tsahal, Schocken apporte de facto son soutien aux ennemis de l'État. Ces propos graves doivent être condamnés avec la plus grande fermeté."

Le forum attend désormais de la police israélienne qu'elle ouvre rapidement une enquête. "Ces positions ne blessent pas seulement nos forces de sécurité et les familles endeuillées, elles représentent une menace réelle pour notre cohésion sociale. Nous ne pouvons permettre à des leaders d'opinion de déchirer notre tissu social et de justifier le terrorisme qui nous vise. Il est inacceptable qu'une personne occupant une position aussi importante utilise son influence pour dénigrer l'État en temps de guerre et s'identifier à des actes visant à nuire à ses citoyens".