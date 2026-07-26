Le gouvernement va prolonger la mobilisation de 240 000 réservistes

Le gouvernement israélien doit approuver ce dimanche la prolongation des ordres de mobilisation d'urgence (Tsav 8), autorisant le rappel de jusqu'à 240 000 réservistes jusqu'à la fin du mois de septembre.

Selon le texte de la décision, cette mesure répond aux besoins opérationnels de Tsahal, mais elle reconnaît également le poids croissant supporté par les réservistes. Le gouvernement souligne que cette charge repose sur un nombre relativement limité de citoyens, convoqués à plusieurs reprises pour de longues périodes, avec des conséquences importantes sur leur vie personnelle, familiale et professionnelle.

Cette prolongation intervient alors que les inquiétudes sur l'état des forces de réserve se multiplient. Lors d'une réunion à huis clos de la commission des Affaires étrangères et de la Défense de la Knesset, en mai dernier, le chef d'état-major, le lieutenant-général Eyal Zamir, a mis en garde contre une situation critique.

Selon des informations obtenues par i24NEWS, il a averti que « l'armée de réserve est proche d'un point de rupture et risque de s'effondrer sur elle-même » si aucune solution durable n'est trouvée.

Sans prendre position sur la forme que devrait revêtir une future loi sur la conscription, le chef d'état-major a appelé le gouvernement à adopter une législation garantissant un nombre suffisant de combattants pour répondre aux nombreuses missions de Tsahal.

Le chef de la Direction des ressources humaines de l'armée, le général de brigade Shay Taib, a pour sa part estimé que la pénurie de soldats d'active continuerait d'alourdir la charge des réservistes. Selon les projections présentées aux députés, ces derniers pourraient être amenés à effectuer entre 80 et 100 jours de service par an afin de combler les besoins opérationnels.