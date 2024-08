"Le Hamas empêchera toute normalisation si la situation le permet" (Benny Gantz sur i24NEWS)

Dans une interview exclusive accordée à la chaîne i24NEWS en hébreu, Benny Gantz, président du parti "Camp national", a livré un message fort sur la situation actuelle en Israël et les défis auxquels le pays est confronté.

"Israël n'a jamais connu de catastrophe comme celle du 7 octobre depuis sa création", a déclaré Gantz, soulignant l'ampleur sans précédent de la crise actuelle. Il a salué la décision du gouvernement de concentrer ses efforts offensifs sur Gaza, tout en maintenant une "défense offensive" sur les autres fronts. Gantz a mis en garde contre la menace persistante du Hamas : "Le Hamas, s'il en a l'opportunité, bloquera toute tentative de normalisation dans la région." Il a également exprimé son inquiétude quant à la situation au nord du pays, appelant à une action préventive contre le Hezbollah. Concernant les otages, Gantz a insisté sur l'importance de maintenir la pression sur le Hamas pour obtenir leur libération. "Nous devons concrétiser l'accord. Le fait que Netanyahou dise qu'il l'accepte ne signifie pas qu'il l'a mis en œuvre", a-t-il ajouté, critiquant implicitement la gestion de la crise par le Premier ministre. L'ancien ministre de la Défense n'a pas hésité à remettre en question la capacité du cabinet de guerre élargi, le qualifiant d'"inapte à remplir sa mission, tant en termes de connaissances que de mode de fonctionnement".

Gantz a conclu en appelant à des élections anticipées, tout en soulignant sa volonté de coopération : "J'ai rejoint le gouvernement sans exigences, pour être un partenaire et avoir de l'influence. Netanyahou est plus proche de mes opinions que de celles de Ben Gvir et Smotrich."