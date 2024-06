"Le Hezbollah amène Israël au bord d'une potentielle escalade plus importante" (Hagari)

Le porte-parole de l'armée israélienne, le contre-amiral Daniel Hagari, a déclaré dans une vidéo en anglais que le groupe terroriste libanais Hezbollah "nous amène au bord de ce qui pourrait être une escalade plus importante, qui pourrait avoir des conséquences dévastatrices pour le Liban et l'ensemble de la région".

"L'organisation terroriste du Hezbollah au Liban a intensifié ses attaques contre Israël. Depuis qu'il a décidé de se joindre à la guerre déclenchée par le Hamas le 7 octobre, le Hezbollah a tiré plus de 5 000 roquettes, missiles antichars et drones explosifs depuis le Liban sur des familles, des maisons et des communautés israéliennes", a-t-il affirmé. "L'agressivité croissante du Hezbollah nous amène au bord de ce qui pourrait être une escalade plus importante, qui pourrait avoir des conséquences dévastatrices pour le Liban et l'ensemble de la région", poursuit M. Hagari.

"Le Hezbollah met en péril l'avenir du Liban afin de servir de bouclier au Hamas. Un bouclier pour les terroristes du Hamas qui ont assassiné des personnes âgées, violé des femmes, brûlé des enfants et kidnappé des juifs, des musulmans et des chrétiens lors de leur massacre du 7 octobre. Lorsque nous disons que nous ne laisserons pas le 7 octobre se reproduire à n'importe laquelle de nos frontières, nous le pensons vraiment", assure M. Hagari.

"En raison du refus du Hezbollah de se conformer à la résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations unies, en raison de l'infrastructure militaire du Hezbollah, des armes et des tirs sur Israël depuis la zone située au sud du fleuve Litani dans le sud du Liban, et en raison de l'incapacité du Liban à appliquer la résolution 1701 au Hezbollah, Israël prendra les mesures nécessaires pour protéger ses civils, jusqu'à ce que la sécurité le long de notre frontière avec le Liban soit rétablie", promet-il. M. Hagari prévient que "d'une manière ou d'une autre, nous assurerons le retour en toute sécurité des Israéliens dans leurs foyers du nord d'Israël. Cela n'est pas négociable". "Les mandataires terroristes de l'Iran continuent d'entraîner la région vers la destruction. Israël continuera à lutter contre l'axe du mal de l'Iran sur tous les fronts - à Gaza, au Liban - alors que nous travaillons à un avenir plus sûr pour le Moyen-Orient", ajoute-t-il. "Le 7 octobre ne doit pas se reproduire, à quelque frontière d'Israël que ce soit. Israël a le devoir de défendre le peuple d'Israël. Nous remplirons ce devoir, à tout prix", a-t-il conclu.