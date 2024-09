Le ministre de la Défense Yoav Gallant écarté de plusieurs réunions par Benjamin Netanyahou

Le ministre de la Défense Yoav Gallant a été écarté de plusieurs réunions de sécurité cruciales ces derniers jours, selon les médias israéliens. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou aurait tenu au moins trois consultations avec un groupe restreint de ministres, excluant délibérément Gallant, dans un contexte d'escalade des tensions avec le Hezbollah.

La dernière en date, qui s'est tenue mercredi avant une session du cabinet de sécurité, regroupait Netanyahou et plusieurs ministres clés, dont ceux des Affaires étrangères, de la Justice et de la Sécurité nationale. Ce groupe informel, qui n'a aucun statut officiel, se serait également réuni le week-end précédent sans Gallant.

L'objectif de ces réunions reste flou, mais certains y voient une forme de mise à l'écart politique de Gallant. Cette situation intervient une semaine après des rumeurs persistantes sur son possible renvoi, avec des spéculations sur son remplacement par Gideon Sa'ar.

Plusieurs ministres du gouvernement Netanyahu réclament depuis des mois le départ de Gallant, notamment en raison de son opposition à certaines politiques gouvernementales et de ses désaccords publics avec le Premier ministre sur des questions sensibles comme la gestion de la bande de Gaza. Gallant avait plusieurs fois laissé entendre que Netanyahou refusait l'accord sur les otages pour des raisons personnelles, et avait lui-même poussé plusieurs fois à la conclusion du deal. Il s'était aussi vertement et plusieurs fois opposé à Itamar Ben Gvir.