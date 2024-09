Le ministre de la Justice a proposé une enquête contre Netanyahou et Gallant afin d'éviter des accusations de "crimes de guerre" (média)

Dans une tentative inattendue d'éviter des poursuites internationales, le ministre de la Justice israélien Yariv Levin, agissant sur ordre du Premier ministre Benjamin Netanyahou, a demandé à la procureure générale Gali Baharav-Miara d'ouvrir une enquête criminelle nationale contre Netanyahou et le ministre de la Défense Yoav Gallant, selon des informations de la Chaîne 12 israélienne.

Cette démarche inhabituelle visait à contrer une demande de mandat d'arrêt contre les deux dirigeants à la Cour pénale internationale (CPI). L'objectif était d'ouvrir puis de clore rapidement l'enquête, pour ensuite informer la CPI que les accusations avaient été examinées au niveau national.

Cependant, Baharav-Miara aurait rejeté cette requête, la jugeant comme une manœuvre flagrante qui ne satisferait pas les exigences de la CPI. Selon elle, seule une Commission d'État d'enquête - le plus haut niveau d'investigation en Israël - sur les événements du 7 octobre et la guerre à Gaza qui s'en est suivie pourrait satisfaire la cour internationale. Netanyahou a jusqu'à présent refusé de s'engager dans une telle enquête, arguant qu'elle devrait attendre la fin du conflit. Des sources proches du dossier suggèrent que le Premier ministre craint que cette démarche ne soit utilisée pour l'évincer du pouvoir. Cette manœuvre intervient après que le procureur de la CPI, Karim Khan, a exhorté la cour à émettre "de toute urgence" des mandats d'arrêt contre Netanyahou, Gallant, ainsi que contre les dirigeants du Hamas Yahya Sinwar et Mohammed Deif. Ces demandes, initialement formulées en mai, concernent des accusations de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre liés aux atrocités du 7 octobre commises par le Hamas et aux politiques militaires israéliennes dans la guerre qui a suivi.