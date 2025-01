Le ministre israélien de la Défense affirme la présence militaire permanente sur le mont Hermon

En visite aux positions de Tsahal sur le mont Hermon, le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a défini mardi la nouvelle politique sécuritaire d'Israël en Syrie. Accompagné du commandant de la 210e division, le général de brigade Yair Palai, et du colonel L., commandant de la 810e brigade de montagne, il a annoncé que les forces israéliennes resteraient déployées "pour une durée illimitée" dans cette zone stratégique.

"L'armée israélienne maintiendra sa présence au sommet de l'Hermon et dans la zone de sécurité pour une durée indéterminée afin d'assurer la protection des habitants d'Israël", a déclaré Katz. Il a souligné qu'Israël ne permettrait pas aux forces hostiles de s'établir dans la zone de sécurité du sud de la Syrie, "de cette position jusqu'à l'axe Sweida-Damas".

Le ministre a également évoqué la volonté de maintenir des liens avec les "populations amies" de la région, particulièrement avec la communauté druze. "Nous ne reviendrons pas à la situation du 7 octobre et ne dépendrons plus des autres pour notre défense", a-t-il insisté. Lors de sa visite, Katz a rencontré les unités d'alpinistes, les soldats du bataillon ultra-orthodoxe 8551 et les membres de l'unité de mobilité Mont Sion 0710, les remerciant pour leur contribution à la sécurité d'Israël. Il a réaffirmé que le pays ne comptait que sur "les commandants et les soldats de Tsahal, en service régulier et dans les réserves, pour assurer la sécurité des citoyens israéliens".