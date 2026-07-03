"Le monde est un peu meilleur" : les frères d’Alon Shamriz réagissent à l’élimination de son geôlier

"Aucun acte ne nous rendra notre héros Alon, et aucune élimination ne pourra effacer la douleur et le vide qui se sont ouverts dans nos vies"

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Alon Lulu Shamriz, tué par erreur par les troupes de Tsahal à Gaza le 15 décembre 2023.
Alon Lulu Shamriz, tué par erreur par les troupes de Tsahal à Gaza le 15 décembre 2023.Courtesy (no credit)

Les frères d’Alon Shamriz ont salué l’élimination par Tsahal du terroriste du Hamas qui avait détenu leur frère en otage dans la bande de Gaza, tout en soulignant que cette opération ne pourra jamais atténuer la douleur de leur perte.

Dans un communiqué commun, Yonatan et Ido Shamriz ont déclaré qu’aucune action militaire ne pourrait ramener Alon ni combler le vide laissé par sa disparition. "Aucun acte ne nous rendra notre héros Alon, et aucune élimination ne pourra effacer la douleur et le vide qui se sont ouverts dans nos vies", ont-ils affirmé.

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Les deux frères ont toutefois estimé que la mort du terroriste constituait une forme de justice. "Sans ce terroriste méprisable, le monde est un peu meilleur", ont-ils déclaré, exprimant l’espoir que tous les terroristes connaissent le même sort dans les plus brefs délais.

Plutôt que de se concentrer sur la vengeance, Yonatan et Ido Shamriz ont indiqué vouloir poursuivre la mémoire de leur frère et préserver les valeurs qu’il incarnait. "Nous choisissons de continuer à faire vivre le souvenir d’Alon, de la personne qu’il était, et de nous accrocher à l’héritage qu’il nous a laissé", ont-ils conclu.

Le communiqué a été publié après l’annonce par Tsahal de l’élimination d’un responsable du Hamas impliqué dans la détention de plusieurs otages israéliens dans la bande de Gaza.

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