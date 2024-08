Le négociateur de Tsahal alerte sur le danger croissant pour les otages et appelle à la flexibilité

Un document confidentiel de l'armée israélienne révèle une situation alarmante pour les otages détenus à Gaza. Le Général Nitzan Alon, chargé des négociations, a présenté ce rapport au Premier ministre Netanyahou à la veille des pourparlers à Doha.

Le document met en garde contre une "menace croissante" pour la vie des otages encore captifs. Leurs conditions de détention se dégradent rapidement : isolement, manque d'hygiène et de médicaments, surtout dans les tunnels souterrains. "Plus le temps passe, plus le danger augmente," prévient le rapport, qui appelle à plus de flexibilité dans les négociations. Le rapport offre également un aperçu glaçant du sort des otages depuis le 7 octobre. Il détaille les cas de ceux assassinés par le Hamas lors de l'attaque initiale, ceux tués en captivité, et même ceux qui auraient perdu la vie accidentellement lors des opérations de Tsahal à Gaza. Sur les 251 personnes initialement enlevées, 111 seraient encore retenues à Gaza, dont 39 confirmées décédées par l'armée israélienne. Le Général Alon souligne l'urgence d'agir, même si cela implique des concessions. Le Général Alon met en garde contre les effets inattendus du chaos régnant à Gaza. Si la désorganisation du Hamas peut sembler avantageuse pour Israël, elle complique également le suivi des otages et aggrave leurs conditions de détention. "Le chaos sur le terrain, résultant de la situation difficile du Hamas, ne joue pas uniquement en faveur d'Israël," note le rapport.