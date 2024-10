Israël : les noms de quatre des victimes de l'attentat de Jaffa ont été autorisés à être publiés

7 personnes ont été tuées dans l'attentat à Tel Aviv Jaffa, qui a eu lieu mardi soir, quelques minutes seulement avant l'attaque iranienne massive qui a frappé Israël. Deux des victimes ont été identifiées ce matin: Inbar Segev Vigder, 33 ans, et Shahar Goldman, 30 ans, de Lod, qui laisse derrière elle son mari Tai, ses sœurs Estar, Dikla et Merav, et ses parents Abraham et Ruth Goldman.

Inbar laisse derrière elle un bébé de seulement neuf mois, Ari, qu'elle protégeait et qui a survécu à l'attaque, ainsi que son mari Yaari. Inbar était coach de fitness et professeure d'éducation physique. Hier encore, après l'entrée de Tsahal au Liban, elle avait publié une prière pour la sécurité des soldats sur Instagram.

Une passagère qui a survécu à l'attentat a raconté avoir vu Inbar tenant un porte-bébé avec un bébé de neuf mois. "Elle allait descendre du tramway et a apparemment été abattue. Un homme est venu pour aider, et puis nous avons entendu le bébé crier. Nous l'avons sorti du porte-bébé, je suis sortie du tramway avec le bébé, et j'ai vu des policiers avec des armes dégainées. Un des policiers m'a prise avec le bébé dans une voiture de police pour aller à l'hôpital Wolfson. J'ai demandé 'Qu'en est-il de l'enfant ?', on m'a dit 'Prenez juste l'enfant'. Je prie pour que la mère soit restée en vie", a-t-elle dit hier - avant qu'on ne sache qu'elle avait été tuée dans l'attaque. Le père est venu à l'hôpital pour chercher son enfant.

Shahar Goldman s'était, elle, mariée il y a un peu plus d'un an. Sa mère est une éducatrice, figure connue de la ville de Lod. Sa sœur Merav joue dans l'orchestre philharmonique de Berlin. Le maire de Lod, Yair Revivo, a déclaré : "Shahar était une danseuse internationale de danses latines, une femme incroyable issue d'une famille incroyable et connue dans la ville". Selon lui, "Ce n'est pas ainsi que nous voulions clôturer l'année. Shahar a été tuée de sang-froid lors de l'attentat cruel par des terroristes vils et maudits. Les équipes de service social de la municipalité de Lod assistent et soutiennent la famille depuis l'annonce de la terrible nouvelle, et nous serons à leurs côtés pour tout ce dont ils auront besoin."

Deux autres victimes de la fusillade terroriste survenue hier soir à Jaffa ont été identifiées : : Revital Bronstein, 24 ans de Bat Yam. Le maire de la ville, Tzvika Brot, lui a rendu hommage : "La ville est en deuil et pleure l'assassinat de Revital Bronstein, une de nos habitantes, lors de l'attentat d'hier soir à Jaffa. Revital, qui n'avait que 24 ans, fille unique de sa mère Liora, était une brillante étudiante en master d'informatique. Dès le lycée, elle avait remporté des prix prestigieux pour son travail dans les domaines de l'informatique et de l'intelligence artificielle, tout en étant une talentueuse dessinatrice de bandes dessinées. Les terroristes ont réussi à atteindre le corps de Revital et ont blessé nos cœurs à tous, mais ils ne briseront pas notre esprit. Au nom de nous tous, j'envoie une grande étreinte à Liora, et nous continuerons à l'aider et à l'accompagner tout au long du chemin." La quatrième victime a été identifiée et se nomme Ilia Nozadze, un citoyen géorgien de 42 ans.

La police et le Shin Bet affirment que les deux terroristes, âgés de 19 et 25 ans, tous deux résidents d'Hébron, ont d'abord ouvert le feu à l'intérieur de la rame de tramway avant d'en sortir et de continuer à tirer sur les passants. Selon la police, l'un des terroristes a été tué sur place tandis que l'autre a été grièvement blessé. Plusieurs arrestations ont été effectuées au cours de la nuit à Hébron, visant des personnes soupçonnées d'avoir aidé les terroristes à planifier et à exécuter l'attaque.