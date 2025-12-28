Le père d’Aviv Maor rend un hommage déchirant à sa fille, tuée vendredi dans un attentat dans le nord d'Israël

La famille Maor est plongée dans le deuil après l’assassinat d’Aviv Maor, 19 ans, victime d’un attentat terroriste vendredi dernier au carrefour de Tel Yosef. Dimanche matin, son père, Tal Maor, a publié un message bouleversant sur les réseaux sociaux, livrant un témoignage poignant sur les heures qui ont précédé et suivi l’annonce de la mort de sa fille.

Dans ce texte empreint de douleur, il décrit un effondrement total et une souffrance impossible à mesurer. Il évoque une réalité devenue, selon ses mots, un "gouffre sans fond". "La douleur et la réalité sont inimaginables", écrit-il, promettant à sa fille de rester fort pour préserver la famille qui l’aimait profondément. "Je donnerais ma vie pour que tu reviennes", confie-t-il encore.

Tal Maor raconte également la course désespérée pour rejoindre Aviv après avoir compris qu’un drame venait de se produire. L’attaque a eu lieu à quelques mètres seulement de leur domicile. "Ils t’ont assassinée juste sous notre maison", écrit-il. Arrivé trop tard, il découvre sa fille grièvement blessée. "Je t’ai trouvée là, couverte de sang, et pourtant toujours aussi belle", poursuit-il, la décrivant comme "notre ange".

Le message s’achève par une supplique bouleversante, adressée à sa fille disparue : "Donne-nous des signes que tu nous vois, que tu veilles sur nous d’en haut."

Dès samedi, la famille avait diffusé un communiqué dénonçant l’attentat. "Un terroriste a pris la vie de notre fille. Il l’a assassinée", affirmaient-ils. Ils y décrivaient Aviv comme une jeune femme lumineuse, au cœur immense, dont le sourire marquait tous ceux qui la rencontraient.

Ses proches soulignent également son empathie et son dévouement envers les plus vulnérables. Très attachée aux animaux, notamment aux chevaux et aux chiens, Aviv consacrait une grande partie de son temps à aider les enfants, les personnes en difficulté et les animaux blessés. "Elle était une fille exceptionnelle et une sœur incroyable, toujours prête à protéger les siens", conclut la famille.