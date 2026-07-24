Le petit Yuval Kogan, 4 ans, retrouvé sain et sauf

Le petit Yuval Kogan, âgé de 4 ans, a été retrouvé sain et sauf vendredi, mettant fin à de longues heures d'inquiétude après sa disparition survenue la veille près de la plage Hofit, à Ashkelon.

L'enfant avait été vu pour la dernière fois jeudi matin. Dès le signalement de sa disparition, d'importants moyens de recherche ont été déployés. Les bénévoles de l'unité de recherche des personnes disparues de ZAKA, les forces de la police israélienne ainsi que de nombreux volontaires ont mené des opérations ininterrompues tout au long de la nuit.

Les recherches ont mobilisé des équipes par voie terrestre, maritime et aérienne, avec des fouilles approfondies le long du littoral et dans les secteurs environnants. Au lever du jour, les autorités ont encore renforcé le dispositif en engageant de nouvelles équipes et en évaluant en permanence les moyens nécessaires selon l'évolution de la situation.

Le commandant de ZAKA à Ashkelon, le rabbin Meir Buskila, avait salué l'engagement des dizaines de bénévoles mobilisés sans relâche aux côtés des services d'urgence, assurant que tous les moyens disponibles seraient mis en œuvre jusqu'à ce que l'enfant soit retrouvé.

Ces efforts ont finalement porté leurs fruits : Yuval Kogan a été localisé vivant et en bonne santé, offrant un immense soulagement à sa famille, aux secouristes et à l'ensemble des personnes mobilisées pour le retrouver.