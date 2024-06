"Le peuple d'Israël a soif d'unité" (Laly Derai, mère de Saadia Derai, tué au combat à Gaza)

Laly Derai, l'une des journalistes francophones les plus populaires d'Israël, s'est exprimée sur le plateau d'i24NEWS, un peu plus d'une semaine après la mort de son fils, réserviste tombé à Gaza le 21 juin 2024. Laly Derai a souligné l'amour et le soutien qu'elle reçoit "de la part du peuple d'Israël" depuis le décès de Saadia, et a affirmé que ce peuple a soif d'unité. "Si je vais bien ? Ce n'est pas bête comme question, les gens veulent savoir ce qui se passe dans le cœur d'une maman qui a perdu son fils. Mais c'est compliqué de répondre. Parce que l'on passe d'un état de tristesse intense au sentiment d'être pris dans ses bras par le peuple d'Israël. Il n'y a pas d'étapes du deuil, mais 50 000 étapes et sentiments qu'on essaye de gérer en même temps".

La douleur et l'émotion se succèdent : "Je reçois des centaines de messages par jour, et c'est juste incroyable de ressentir cette force. Tous ceux qui essaient de nous diviser n'y parviendront pas, ca ne marchera pas", a-t-elle déclaré sur i24NEWS.

"Pendant une année et demi, nous avions oublié qui nous étions", a-t-elle expliqué, faisant référence aux vives tensions qui ont divisé le pays durant les manifestations sur la réforme judiciaire. "Et malheureusement, il a fallu le 7 octobre pour réveiller notre résilience, et notre capacité à s'unir", a-t-elle poursuivi. "Les dirigeants doivent comprendre que 90 % de la population israélienne, tout en ayant des idéologies différentes, sont un. Nous avons oublié de nous écouter les uns les autres. Nous devons nous regarder dans les yeux et nous tendre les mains."