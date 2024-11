Le président israélien appelle à saisir l'opportunité du cessez-le-feu pour libérer les otages

Le président israélien Isaac Herzog a souligné l'importance du moment actuel lors d'une conférence à la résidence présidentielle. Dans un discours empreint d'urgence, il a qualifié la période actuelle de "décisive" tant sur le plan diplomatique que sécuritaire.

"L'accord de cessez-le-feu au nord est une décision juste et importante", a déclaré Herzog, tout en soulignant que sa réussite dépendra de sa capacité à garantir une sécurité "totale et absolue" pour les habitants du nord d'Israël. Il a réaffirmé avec force que "l'État d'Israël protégera ses citoyens en tout temps, en tout lieu et par tous les moyens".

Le président a particulièrement insisté sur l'opportunité que représente cet accord pour la libération des otages détenus à Gaza. "Nous ne pouvons pas nous permettre de manquer d'autres occasions", a-t-il averti, appelant à une mobilisation totale pour leur retour. Il a souligné que le "caractère sacré de la vie", profondément ancré dans l'identité nationale et étatique d'Israël, exige une action urgente.

Tout en saluant les avancées diplomatiques, Herzog a rappelé que le combat n'était pas terminé : "Nous continuons et continuerons à nous battre jusqu'à ce que tous les habitants d'Israël puissent vivre en sécurité dans leurs foyers - au nord comme au sud". Il a appelé les dirigeants politiques à remplir ce qu'il considère comme "l'impératif humain, moral, juif et israélien suprême" : le retour des otages.