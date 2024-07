Le procureur général clarifie l'affaire contre un civil accusé d'avoir tué un terroriste le 7 octobre

Le bureau du procureur général d'Israël a publié une clarification inhabituelle concernant une enquête policière sur un cas extrêmement sensible. L'affaire concerne le meurtre présumé d'un terroriste palestinien supposé par un civil israélien qui l'aurait capturé vivant lors de l'invasion du Hamas le 7 octobre.

Cette déclaration vise à corriger des informations erronées qui ont circulé, provoquant selon le bureau "une grave incitation à la haine" contre le personnel du bureau du procureur et la police israélienne.

L'enquête a débuté lorsque deux suspects, identifiés comme "S" et "R", ont été interrogés sur des armes volées. Une vidéo est ensuite apparue montrant R en train de battre un Palestinien dans son véhicule. Des tests médico-légaux ont conclu à la mort du Palestinien, bien que son corps n'ait pas été retrouvé.

Le tribunal de première instance de Tel Aviv a approuvé des mandats de perquisition et d'arrestation contre R et d'autres personnes, estimant qu'il existait "un soupçon raisonnable qu'un meurtre avait été commis". R a été inculpé pour le vol d'armes à un officier des forces spéciales de police tué lors de l'attaque du 7 octobre et placé en détention provisoire. L'enquête sur les allégations de meurtre se poursuit sous la supervision du bureau du procureur.

Selon des informations médiatiques antérieures, le 7 octobre, alors que des milliers de terroristes menés par le Hamas envahissaient le sud d'Israël, les suspects se seraient rendus dans les communautés frontalières de Gaza pour participer aux combats. R aurait capturé un Palestinien qu'il a identifié comme un membre de la force d'élite Nukhba du Hamas, l'aurait interrogé, puis exécuté. Cependant, R nie ces allégations, affirmant n'avoir jamais capturé ou interrogé de Palestinien et maintient que le terroriste présumé était vivant lorsqu'il l'a remis aux forces de sécurité.