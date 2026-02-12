Le professeur Marc Mimouni, figure de la pédiatrie, s’est éteint à 83 ans

Le professeur Marc Mimouni, ancien directeur du Centre médical pédiatrique Schneider, est décédé cette semaine à l’âge de 83 ans, laissant derrière lui une empreinte profonde dans le système de santé israélien et des générations de patients reconnaissants. Médecin d’exception, enseignant respecté et dirigeant visionnaire, il aura consacré sa vie à soigner et à former.

Né en 1942 à Constantine, en Algérie, Marc Mimouni part étudier la médecine à Paris à seulement 16 ans. Spécialisé en pédiatrie et en endocrinologie pédiatrique, il s’installe ensuite en Israël où il entame une carrière remarquable. Il dirige successivement le service de pédiatrie de l’hôpital Beilinson, préside l’Association des médecins de la Clalit et devient vice-président de l’Ordre des médecins israéliens. Entre 2003 et 2008, il prend la tête du Centre Schneider, qu’il modernise et développe, ouvrant notamment un nouveau bloc opératoire et renforçant les coopérations internationales.

Mais au-delà des titres, c’est l’homme que tous saluent. « Un enfant malade était pour lui sacré », confie son fils, le professeur Daniel Mimouni. Même directeur d’hôpital, il continuait à consulter en communauté. Des familles de tout le pays refusaient de renoncer à “leur” pédiatre.

Homme de culture, passionné de musique classique et bricoleur talentueux, il était aussi un père et un époux profondément dévoué. Sa famille compte aujourd’hui plus de dix médecins, parmi lesquels ses enfants et petits-enfants – un héritage vivant de son engagement.

Ses collègues évoquent un clinicien brillant, un formateur inspirant et un humaniste rare. Le professeur Mimouni laisse derrière lui bien plus qu’un parcours prestigieux : une vision, une école et une mémoire indélébile au cœur de la pédiatrie israélienne.