Le Shin Bet alerte sur l'intensification des tentatives d'assassinat iraniennes en Israël

Le Service de sécurité intérieure israélien (Shin Bet) a émis un avertissement concernant une recrudescence des tentatives d'assassinat orchestrées par l'Iran sur le sol israélien. Dans un communiqué, l'agence révèle que plusieurs complots d'assassinat ont été récemment déjoués, dont certains à un stade très avancé, sans toutefois en divulguer les détails.

"Ces dernières semaines, le Shin Bet a détecté une augmentation significative des efforts de l'Iran pour mener des attaques d'assassinat contre des cibles en Israël," précise l'agence. Parmi les tactiques employées, l'Iran tenterait de recruter des civils israéliens pour s'en prendre à de hauts responsables du pays.

Le Shin Bet cite le cas récent de Moti Maman, qui aurait été secrètement envoyé en Iran à deux reprises et chargé de faciliter l'assassinat du Premier ministre, du ministre de la Défense ou du chef du Shin Bet lui-même. L'agence met également en garde contre les tentatives de recrutement en ligne. Les agents iraniens cibleraient des Israéliens sur les réseaux sociaux, notamment via des canaux liés aux cryptomonnaies, à la finance et à la recherche d'emploi. Ils proposeraient des salaires élevés pour diverses tâches allant du dépôt d'objets dans certains lieux à des actes plus violents comme l'incendie de voitures ou l'agression physique.

Face à cette menace croissante, le Shin Bet appelle la population à redoubler de vigilance, particulièrement lorsque des sommes importantes sont proposées pour des tâches inhabituelles. L'agence exhorte le public à signaler toute activité suspecte, soulignant l'importance de la coopération citoyenne dans la prévention de ces menaces. Cette alerte du Shin Bet intervient dans un contexte de tensions accrues entre Israël et l'Iran, reflétant l'escalade des activités hostiles dans la région.