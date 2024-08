Le Shin Bet dévoile un réseau d'espionnage iranien ciblant les Israéliens

Le service de sécurité intérieure israélien, le Shin Bet, a mis au jour une vaste opération de renseignement iranienne visant à recruter des citoyens israéliens via les réseaux sociaux. Cette campagne sophistiquée utilise de faux profils en ligne pour attirer des Israéliens dans des activités potentiellement compromettantes pour la sécurité nationale.

Shabak

Au cœur de cette opération se trouve une pléthore de comptes fictifs sur diverses plateformes sociales, dont Telegram, identifiés et surveillés par le Shin Bet. Parmi les profils signalés figurent des noms tels que "Itamar201020", "Gal01110", et "Mariiyam1997", ainsi que des groupes Telegram comme "L'armée du peuple" et "Offres d'emploi - Haïfa". Plus alarmant encore, les enquêteurs ont découvert des publications émanant d'un soi-disant "Service de renseignement iranien", promettant des emplois "intéressants et excitants" assortis de salaires alléchants. Ces annonces incluent des liens invitant les candidats potentiels à fournir leurs informations personnelles, une tactique classique de collecte de renseignements.

Le Shin Bet souligne le danger potentiel pour les citoyens israéliens qui communiqueraient leurs données personnelles aux services de sécurité iraniens, mettant en garde contre des risques tant en Israël qu'à l'étranger. L'agence a salué la vigilance de nombreux Israéliens qui, face à ces approches suspectes, ont refusé d'y donner suite et ont alerté les autorités. Dans ce contexte tendu, où l'espace numérique est exploité pour semer la peur, diffuser de la propagande et faciliter des activités terroristes sous couvert d'innocence, le Shin Bet appelle à une vigilance accrue. Les citoyens sont encouragés à signaler toute approche suspecte aux autorités compétentes, à s'abstenir de partager des informations personnelles et à éviter de cliquer sur des liens provenant de sources non identifiées. Cette opération s'inscrit dans un effort plus large de l'Iran visant à exploiter les tensions sociales en Israël et à affaiblir la cohésion nationale. Face à cette menace, le Shin Bet réaffirme son engagement à contrecarrer ces tentatives d'ingérence étrangère, en collaboration étroite avec d'autres branches des services de sécurité israéliens.